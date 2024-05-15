Академик Драпкина назвала топ-3 преимущества семьи перед одинокой жизнью

Счастливые супружеские пары менее подвержены стрессу, а потому сохраняют здоровье на долгие годы, - об этом рассказала врач-терапевт, директор НИИ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

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"Согласно результатам крупного исследования, включившего более 2 млн. участников, холостые (незамужние), разведенные и вдовцы (вдовы) имели в 1,4 раза повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 1,4 раза больший риск смерти от ишемической болезни сердца и в 1,5 раза - больший риск смерти от инсульта. По данным исследования ЭССЕ-РФ, отсутствие брака повышало риск смерти от всех причин у мужчин 55-64 лет в три раза, а отсутствие детей определяло повышенный риск смерти у женщин 75 лет и старше", - рассказала Оксана Драпкина.

Это связано с несколькими причинами:

Счастливые супружеские пары, как правило, менее подвержены стрессу по сравнению с разведенными или овдовевшими людьми. Развод или смерть супруга часто становятся для человека эмоциональным и финансовым бременем, что ведет к затяжному стрессу. Супруги (особенно это касается жен) часто помогают друг другу распознавать проблемы со здоровьем и вовремя реагировать на них, следить за соблюдением врачебных назначений и соблюдать здоровые привычки.

Если в семье есть дети - это еще более благоприятно влияет на здоровье всех членов семьи.

"Риск смерти родителей от всех причин минимален при наличии 3-4 детей. Защитный эффект родительства касается не только женщин, но и мужчин, причем как биологических, так и приемных родителей. Это говорит о том, что физиологические процессы, связанные с деторождением, только частично объясняют связь между рождением детей и риском смерти", - отмечает Драпкина.

На первый план тут выходят психологические и поведенческие факторы.

"Cемья и дети могут снизить стремление людей к рискованному поведению, мотивировать к здоровому образу жизни, повысить физическую и умственную активность, а в более старшем возрасте - обеспечить поддержку, и как следствие - увеличить продолжительность жизни", - пояснила Драпкина.

Однако, согласно исследованиям, риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин возрастал при рождении ребенка слишком рано, в подростковом периоде, а также после 40 лет. Негативно влияют на здоровье и небольшие (менее двух лет) перерывы между родами, что говорит о важности грамотного планирования семьи, подчеркнула профессор.