Сексолог посоветовал способы вернуть страсть в супружеский секс

Осознание желаний каждого из партнеров и конкретные действия на пути к их исполнению способны вернуть страсть в супружеский секс, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. Способы оживить интимную жизнь специалист перечислил «Ленте.ру».

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Булах обратил внимание, что даже в идеальных отношениях страсть не может длиться бесконечно и над любыми отношениями, в том числе интимными, нужно работать.

«В начале любых отношений между партнерами есть страсть, но при этом не всегда она обоюдная. Часто выясняется, что в отношения вступают из-за того, что партнер — хороший человек, добрый, надежный, заботливый и внимательный. И это для некоторых важнее, чем сексуальные эмоции», — сказал эксперт.

С течением времени развивается привыкание, рутина, рождаются дети, меняются жизненные приоритеты, накапливается усталость, отметил специалист. И тогда секс становится тусклым, рутинным или вовсе исчезает из жизни партнеров.

Однако ситуацию при желании обеих сторон можно изменить, обнадежил сексолог. Первым делом, по его заверениям, каждому необходимо ответить на вопросы несколько вопросов.

«Что меня возбуждает? Какая обстановка должна быть? Какое поведение партнера мне больше всего нравится, активное или пассивное? Что мне самому необходимо сделать?» — перечислил их врач.

После ответы нужно обсудить с любимым человеком. Четкое осознание того, что конкретно хочет каждый из партнеров, а также реальные действия для исполнения этих желаний способны вернуть утраченную страсть, заверил эксперт.

«Также необходимо повышать чувствительность друг друга, но не с помощью дополнительных стимулов (просмотр порно или поход в свингерский клуб). Работать следует с телом, через расслабление, обоюдные ласки и увеличение длительности прелюдии, усиление ощущений и яркости оргазма», - Андрей Булах, врач-сексолог, психотерапевт

Он также порекомендовал обговорить отдельно варианты разделения бытовой жизни и секса. Если есть возможность где-то уединиться, то лучше сделать это не дома, чтобы сосредоточиться именно на своих ощущениях, ни на что не отвлекаться и вести себя так, как хочется. По мнению специалиста, это поможет избавиться от лишних переживаний.

Ранее Булах назвал способ улучшить личную жизнь в праздники. По его мнению, длинные выходные — это хороший шанс выспаться и восстановить силы, что положительно повлияет на настроение и сексуальную энергию.