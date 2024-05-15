Как распознать абьюзера по ухаживаниям

Красивые и настойчивые ухаживания не означают возможной долгой и счастливой семейной жизни, заявила NEWS.ru практикующий психолог, сексолог Александра Миллер. По ее словам, слишком навязчивые ухаживания могут быть признаком абьюзера. Верно и обратное: если мужчина не готов брать ответственность за женщину и ухаживать за ней, то и переделать его в семейной жизни, как надеются многие женщины, скорее всего, не получится.

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Если мужчина красиво ухаживает, это совсем не означает, что он будет отличным семьянином. Часто такие ухажеры оказываются абьюзерами в дальнейшем. <...> При этом, если мужчина изначально дарит вам очень дорогие подарки, а цветы не раз в неделю, как полагается, а каждый день, то это уже переходит в навязчивость и должно насторожить. Так может проявляться абьюз, — подчеркнула Миллер.

Ранее врач-психиатр Владимир Каторгин рекомендовал не сразу рассказывать о себе и внимательно следить за поведением партнера на протяжении нескольких месяцев и подмечать детали, чтобы вовремя распознать в нем маньяка. По его словам, выдать насильника или абьюзера могут одежда, внешний вид и поведение.

Он также отметил, что у большинства маньяков есть посттравматическое стрессовое расстройство. Обычно оно появляется из-за детских травм. Каторгин посоветовал поднять эту тему и посмотреть, как мужчина будет реагировать. Также ни в коем случае не следует терпеть агрессию и абьюз в свой адрес.