Как наличие питомца влияет на личную жизнь: вы удивитесь
Не любите кошек? Ваше право. Не нравятся собаки? У вас проблемы: готовьтесь к жесткой критике! Эксперты отмечают, что в западном обществе прижилось мнение, будто наличие собаки свидетельствует о доброте ее владельца, мол, эти умные животные за версту чуют плохих парней, которым нельзя доверять.
«Люди верят, что тот, у кого хорошие отношения с собакой, должен быть хорошим человеком, якобы животные могут судить о характере», — объяснил Эндрю Хагер директор Президентского музея домашних животных в интервью HuffPost.
Моральный вес, который мы придаем любви к собакам, проявляется и в приложениях для знакомств. Так, если на фото присутствует собака — у владельца профиля больше шансов на позитивный отклик потенциальной второй половинки. Интересно, что присутствие в кадре кошки, напротив, сулит одиночество. Ученые выяснили, что женщины оценивают мужчин, позирующих с кошкой, как более невротичных, менее экстравертных и мужественных, чем кандидатов без животных вовсе.
«Точная причина этого явления неизвестна, но, похоже, люди могут ассоциировать наличие собаки с заботой, доверием и большей социальной доступностью», — объяснил исследователь Керри Родригес в беседе с изданием.