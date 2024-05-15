Как наличие питомца влияет на личную жизнь

Не любите кошек? Ваше право. Не нравятся собаки? У вас проблемы: готовьтесь к жесткой критике! Эксперты отмечают, что в западном обществе прижилось мнение, будто наличие собаки свидетельствует о доброте ее владельца, мол, эти умные животные за версту чуют плохих парней, которым нельзя доверять.

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«Люди верят, что тот, у кого хорошие отношения с собакой, должен быть хорошим человеком, якобы животные могут судить о характере», — объяснил Эндрю Хагер директор Президентского музея домашних животных в интервью HuffPost.

Моральный вес, который мы придаем любви к собакам, проявляется и в приложениях для знакомств. Так, если на фото присутствует собака — у владельца профиля больше шансов на позитивный отклик потенциальной второй половинки. Интересно, что присутствие в кадре кошки, напротив, сулит одиночество. Ученые выяснили, что женщины оценивают мужчин, позирующих с кошкой, как более невротичных, менее экстравертных и мужественных, чем кандидатов без животных вовсе.