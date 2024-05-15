Секс с мужчиной сильно моложе: пять доводов «за» и пять аргументов «против»

Мужчина в возрасте в паре с молоденькой девушкой обществом воспринимается совершенно нормально: ну, а чего такого-то? Любви все возрасты и прочее бла-бла-бла. А вот если так поступает зрелая женщина, явившись под ручку с молодым бойфрендом, начинается форменный цирк с конями, хотя тут ведь тоже «любви все возрасты»? Даже на звезд, которым вроде бы можно почти что все, принято смотреть этак искоса — а ведь известны примеры крепких браков, в которых женщина серьезно старше мужчины. Тем не менее, «люди встречаются, люди влюбляются»…

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Нет ничего плохого в том, чтобы встречаться с более молодым мужчиной. На самом деле, быть «пумой», то есть встречаться с мужчиной, который моложе вас как минимум на восемь лет, становится все более популярным.

«Хотя термин „пума“ сначала имел негативное значение, это уже не так (алиллуйя!). В конце концов, пумы — это привлекательные и сексуальные женщины, как правило, финансово независимы. Женщине, встречающейся с молодым парнем, как правило, не нужно искать мужчину, который станет кормильцем, так что это открывает для нее совершенно новый круг мужчин», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Рассмотрим, почему это может быть прекрасно, и по каким причинам — так себе хорошо.

Более молодое тело

Тут даже сравнивать нечего — молодой Аполлон с кубиками пресса и мощными плечами или сутулый ровесник с проплешиной и пивным брюшком. Если многие женщины с возрастом начинают более усердно следить за фигурой и питанием, то мужчины 35+ почему-то полагают себя неотразимыми в любом виде, поэтому в сравнении с молодыми сильно проигрывают.

Повышенное сексуальное влечение

Если у вас сильное сексуальное влечение и вас не устраивают мужчины вашего возраста, которые не хотят (или не могут) заниматься сексом так часто и так долго, как вам хотелось бы, вы будете более удовлетворены, встречаясь с более молодым парнем.

«Все просто с точки зрения биологии: с возрастом уровень тестостерона у мужчин снижается после пика в юности. А вот у женщины, наоборот, сексуальный аппетит как следует разгорается как раз после 35 лет. И тут, конечно, возникает проблема, которую нужно как-то решать», — говорит Ольга.

Более спонтанно и весело

Если вы просто хотите заняться захватывающим и горячим сексом без выноса мозга и рассуждений о высоких материях, то молодой парень может стать тем самым билетом. Многие женщины, только что вышедшие из длительных опостылевших отношений, просто хотят развлечься.

«Молодые мужчины, как правило, тоже не ищут серьезных обязательств, когда встречаются с женщиной постарше. Они предлагают спонтанность, разнообразие и веселье», — уверена Ольга.

Вы можете вылепить его

Поскольку вы старше, вы, вероятно, более опытны. Вы можете научить своего молодого парня некоторым ну очень интересным вещам. Или попробовать, наконец, то, о чем давно мечтали под одеялом и в душе, но не могли предложить своему мужу (например, потому, что он был душнилой).

«Скорее всего, ваш милый мальчик будет рад любым сексуальным инструкциям, которые вы ему дадите. И, вероятно, он будет готов попробовать все. Само осознание этого невероятно возбуждает», — рассказывает Ольга.

Меньше багажа

Человек без долгих отношений и детей в анамнезе с радостью согласится на любые приключения, не только сексуальные. Сгонять на выходные в соседний город, чтобы обниматься с видом на древние крепости? Легко. Провести ночь, целуясь до одурения рядом со взлетной полосой? Запросто. А вот ровесник с хорошей вероятностью сообщит, что ему нужно вести детей в зоопарк и к дантисту, и вообще — у него подагра и радикулит.

«О чем с ним трахаться?»

И это может быть серьезной проблемой. Помните, героиня Сары Джессики Паркер проснулась поутру в доме молодого любовника и ужаснулась бардаку в его комнатушке (и отсутствию туалетной бумаги в туалете, потому что этот жизнерадостный балбес извел последний кусок на фильтр для кофе)? И это бы пол-беды, черт бы с ними, с бытовыми вопросами. Но ведь после постели нужно еще и разговаривать о чем-то, а тут рядом молодое и задорное тело без особых мозгов в черепной коробке. И что? И все.

Сложные вопросы о будущем

Молодые мужчины могут захотеть когда-нибудь завести детей и семью, а вы как раз перестали пить валерьянку при пиликании классного чата в мессенджере и забыли как страшный сон родительские собрания. И зачем оно вам, это вот все снова-здорово?

«В таком случае отношения с молодым мужчиной, скорее всего, когда-нибудь закончатся. Для того чтобы отношения были успешными, вам нужны совместимые жизненные цели — а если они совсем не совпадают, лучше, конечно, не травмировать ни себя, ни его», — уверяет Ольга.

И учтите, если отношения станут серьезными, вплоть до знакомства с его родителями (моложе вас на пару лет, например), вам всем будет, пожалуй, несколько неловко И, скорее всего, вы не будете чувствовать себя комфортно с его друзьями (на каком вообще языке с ними разговаривать?). В общем, тут все сложно.

Он явно ниже социально

Если вы находитесь на пике своей карьеры, а он только начинает свою, или если у него еще нет карьеры вообще, он может чувствовать себя неловко и ощущать, что он не такой уж и мужчина. И это такое себе ощущение, честно говоря. Или, если он не против, вы можете вскоре превратиться в его сладкую мамочку — но ведь у вас уже есть взрослые дети, зачем вам вот это вот все?

Общество не принимает такие отношения всерьез

Многие считают, что встречаться с более молодым мужчиной — это признак отчаяния и попытка вскочить в последний вагон. Они могут отпускать ехидные комментарии или громко и усердно жалеть вас. Нет, вы не должны жить с оглядкой на очень ценное мнение окружающих, но это просто реальность, к которой нужно быть готовой.

Ваши биологические часы тикают

Если у вас еще нет детей, но вы хотите их завести (да, в возрасте 40 или даже 45 лет такое желание все еще нормально!), встречаться с молодым мужчиной может быть не лучшим выбором.