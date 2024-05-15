Имитация оргазма: почему не стоит этого делать

Мужчинам никогда не было просто понять, действительно ли женщина испытывает с ними в постели невероятное наслаждение или же просто ему подыгрывает. Мы поговорили с сексологом Ириной Ним, которая рассказала, почему не стоит врать мужчине в этом вопросе.

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«Каждый отвечает за свой оргазм»

Как говорит наш эксперт, считается, что именно мужчина ответственен за удовольствие женщины, хотя на самом деле оргазм — забота каждого из партнеров.

«Женщины не всегда могут объяснить партнеру, как правильно обращаться с их телом, а потому ждут, что мужчина сам догадается, какие ласки нужно применить с конкретной женщиной», — поясняет Ирина.

В этом случае женщина начинает имитировать, чтобы быстрее закончить неприятный процесс, от которого она не получает удовольствия.

Почему имитация оргазма — всегда плохо

Вы бьете по самооценке мужчины

Для многих представителей сильного пола женский оргазм является подтверждением того, что сам он хороший любовник. Однако прямой связи между этими явлениями сексолог не усматривает. При этом мужчины с уже низкой самооценкой могут закатить настоящий скандал.

Страдает сама женщина

По словам Ирины, от имитации страдает и сама женщина.

«Во-первых, в таком случае ей приходится терпеть половой акт, во-вторых, при таком сексе мозг получает сигнал — 'зачем вообще секс?» — говорит наш эксперт.

Ирина уверена, что после закрепленной негативной реакции будет очень трудно восстановить желание снова заниматься сексом.

Что рекомендует сексолог

В любом случае, эксперт советует никогда не имитировать и решать проблему отсутствия оргазма коммуникацией с партнером, научиться отключаться от дел и погружаться в процесс, а также изучать свое тело, искать эрогенные зоны и обязательно сообщать о них партнеру в процессе.