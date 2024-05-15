Психолог дал совет дамам, которых тянет к женатым мужчинам

Если у девушки возникли романтические чувства к женатому мужчине, ей нужно переключить внимание на другие удовольствия. Такое совет дал психолог Михаил Лабковский в своём телеграм-канале.

«Поймите, что не ваши желания стоят над вами, а вы управляете ими. Если вас к кому-то влечёт, это не повод бросаться на человека, на лету снимая одежду. Вам может нравиться кто угодно — ДиКаприо или Ваня из соседнего подъезда, но вы, как взрослый и разумный человек, наверняка можете держать себя в руках», — написал Лабковский.

Он посоветовал дамам, оказавшимся в такой ситуации, вспомнить, что ещё «приносит им кайф». Например, сходить на танцы.

«А ещё подумайте, почему вас в принципе влечёт к женатому мужчине. Зачастую эта история случается с теми, чьи родители были холодными, либо «отсутствующими» <...>. Дети таких родителей чаще всего влюбляются в недоступных: пока партнёр «не ваш», он вам интересен», — написал психолог и посоветовал тем, кто узнает в этом описании себя, обратиться к специалисту.

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