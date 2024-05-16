Психолог назвала причину постоянных жалоб близких на здоровье

Такое поведение может быть формой манипуляции. Поручите этому человеку сделать что-то важное, чтобы он проявил волю и зауважал себя, тогда он поймёт, что можно получать внимание более конструктивным способом, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Жанна Сугак.

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«Если человек часто жалуется на своё здоровье, то, возможно, ему недостаточно внимания. Если это так, то внимание не должно быть выражено в том, чтобы непосредственно его оказывать, то есть налить чай, что-то поднести и так далее. Это ситуация, когда я тебя замечаю в своих проявлениях человеческих, которые ты сам в себе ценишь. Кому-то надо чувствовать себя человеком, который за что-то отвечает, кому-то хочется подчиняться, чтобы вместе что-то делать и чувствовать себя уверенно. Самый высокий уровень отношений в семье — это паритетное отношение, когда можно сесть вместе и договориться. Мне не жалко сделать для тебя что-то, но мне кажется, что ты превращаешься в нытика, я люблю тебя и уважаю, не хочу видеть рядом со мной ноющего человека, это унизительно для тебя прежде всего, ты сильный, умный и вдруг превращаешься в такого. Сделайте его ответственным за что-либо, можно по-разному внимание к себе привлекать, самый простой способ — я бедный, несчастный, пожалей меня. А есть другая история — сделать так, чтобы он что-то сделал, а потом похвалить за это, лучше сделать так, чтобы человек сам себя уважал за это, чтобы он себя пересилил, чтобы воля была задействована, тогда он не будет ныть, а будет понимать, что он достоин уважения и это внимание он получит конструктивным способом».

Сугак также отметила, что можно попробовать поменяться местами, придя с работы «занять горизонтальное положение» и попросить поухаживать за вами. Так другой человек сможет посмотреть на ситуацию вашими глазами и изменит своё поведение.