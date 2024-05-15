Кто такие анки? Зумеры придумали новый термин в духе скуфов

В 2024 году в русскоязычном сегменте Интернета все чаще можно увидеть слово «скуф», которым описывают неопрятных мужчин за 30 лет. Теперь представители поколения Z придумали новый сленговый термин — «анк» или UNC (производное от uncle, «дядя»).

Анками стали называть взрослых мужчин, которые пытаются косить под молодежь. По мнению зумеров, анки предпочитают одеваться в модные вещи, а также порой слишком активно заниматься спортом.

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Другими словами, анки — своеобразная противоположность скуфов. Если первые пытаются идти в ногу со временем и молодиться, то вторые предпочитают более консервативный образ жизни. Заглавное фото: Лев Переулков / Stable Diffusion