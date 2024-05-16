Почему мы чаще видим негативные новости, а не хорошие

На формирование информационной повестки могут влиять психологические особенности людей, стремление привлечь внимание к социальной проблеме, продукту, бренду за счет негативного контекста. Об этом «Газете.Ru» рассказала маркетолог Юлия Родочинская.

По словам Родочинской, негативные новости вызывают более сильные эмоциональные реакции у зрителей и читателей, такие как страх, гнев или тревога. Люди часто подвержены эмоциональным переживаниям, поэтому они более склонны реагировать на отрицательные события и оставлять комментарии или делиться этим контентом.

«Люди часто стремятся быть информированными о потенциальных угрозах и опасностях, которые могут повлиять на их жизнь или окружающих, поэтому они активно ищут информацию о неблагополучных событиях, что повышает их рейтинг», — отметила Родочинская.

Кроме того, по словам маркетолога, алгоритмы социальных сетей и других онлайн-платформ могут отдавать предпочтение негативному контенту, так как он часто вызывает больше вовлеченности и взаимодействия со стороны пользователей.

«Негативные новости часто сопровождаются скандальными деталями или шокирующими обстоятельствами, что делает их более привлекательными для публичности. Маркетологи понимают, что скандалы и интриги могут привлечь больше внимания к продукту или бренду, поэтому они иногда акцентируют внимание на отрицательных аспектах. Негативные новости могут вызвать у людей потребность в защите и поддержке. Маркетологи часто используют тактику создания проблемы, чтобы затем предложить свое решение как спасение от нее. Это стратегия, которая может быть эффективной в продвижении продуктов и услуг», — подчеркнула маркетолог.

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