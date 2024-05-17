Как распознать мужа-тирана

По данным 2019 года, каждая пятая женщина в России хотя бы раз сталкивалась с домашним насилием. Согласно Консорциуму женских неправительственных объединений, за 2020-2021 годы более 70 процентов всех убийств женщин произошли в семье. Эти цифры по-настоящему велики, а потому каждой женщине стоит оставаться начеку: помнить о признаках мужчин-тиранов и стараться вовремя предпринимать все возможные меры в случае, если абьюзер уже успел стать супругом или просто романтическим партнером.

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Что именно делать в такой ситуации, рассказывает «Лента.ру».

Муж-тиран: какой он

Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, часто встречаются с непониманием окружающих и даже с обвинениями в свой адрес: якобы они сами допустили жестокое отношение к себе или даже его спровоцировали.

Однако распознать домашнего тирана на ранних стадиях отношений, когда он только начинает устанавливать свою власть и контроль, очень сложно. А порой, даже будучи в браке, женщины продолжают не замечать явные «красные флаги». Именно поэтому тирания в семье — такая распространенная проблема.

«Вопрос власти возникает в парах часто. Ведь семья — это все же система, где есть своя иерархия и роли. Прекрасно, если супругам удалось договориться, и власть распределяется по желанию и возможностям. Хуже, если один из членов семьи эту самую власть захватил и удерживает, таким образом становясь тираном в отношениях. И так уж повелось, что в большинстве случаев, это именно мужчина — тот, кого принято называть главой семьи», — рассказывает «Ленте.ру» семейный психолог Елена Платова.

По словам эксперта, муж-тиран пытается удерживать контроль над всеми сферами жизни, он все решает за всех, а остальные члены семьи в свою очередь лишаются права на собственное мнение

«Если же вдруг оказывается, что женщина любит не только его, но и близких, работу, хобби, а также перестает посвящать все время обслуживанию его самолюбия, то для такого мужчины это равноценно "слому системы". Средством же ее "починки" служит власть, которой он добивается любыми способами, в том числе насилием», — поясняет психолог.

Основные признаки мужа-тирана

Елена Платова перечисляет основные черты абьюзивного супруга:

Применяет моральное и физическое насилие. Конечно, это основной признак. Такой мужчина запугивает, шантажирует, манипулирует, мстит, ставит определенные условия, вредит психологическому здоровью и доходит до рукоприкладства.

Принимая решения, не спрашивает мнения близких. Например, когда, где и с кем провести отпуск; когда поехать на дачу, а когда — к родителям; в какую секцию будут ходить дети; можно ли жене работать и где именно.

Контролирует все и всех. Ему важно знать все: где, с кем и как долго находится его жена и другие члены семьи. Он может требовать пароли от соцсетей, иметь доступ к личным вещам родных, давать советы, с кем им стоит общаться, а с кем — нет.

Не извиняется и не признает свои ошибки. В ответ на критику всегда злится и обижается. Понимание того, что другой человек может быть прав, для тирана недопустимо.

Требует уважения от других, хотя сам никого не уважает. Такие мужчины всегда настаивают, что жена должна почитать и уважать его, а дети обязаны подчиняться.

Не умеет находить компромиссы. Для тирана не существует таких понятий, как равенство и равноправие. Его не интересует всеобщее благо.

Избегает общества Иногда абьюзеру довольно сложно находить общий язык с людьми. Поэтому он выбирает постоянный круг общения с себе подобными или с теми, кто ему подчиняется. Хотя этот пункт верен не для всех мужчин, склонных к тирании. Многие из них, напротив, чересчур обаятельны и легко сходятся с незнакомцами.

Как распознать такого человека еще на стадии свиданий

Психолог Елена Платова напоминает: выявить абьюзера на ранних стадиях действительно сложно, ведь часто такие мужчины в начале знакомства ведут себя очень любезно. Более того, они кажутся чересчур идеальным, и это как раз должно насторожить.

Какое поведение может быть у тирана во время конфетно-букетного периода?

Мужчина хочет проводить с женщиной все свободное время, как будто заполняет собой всю ее жизнь. А если она желает побыть в одиночестве, встретиться с близкими и друзьями, то он прямо или косвенно этому препятствует — якобы из-за большой любви и страсти к ней.

Избранник все планирует и решает за возлюбленную. Он выбирает вечерний досуг, блюда на ужин, даже одежду для нее — у него всегда есть готовое решение. В такой ситуации нужно понаблюдать, как реагирует мужчина, когда девушка с ним не согласна и хочет чего-то другого. Будет ли он злиться, спорить и любыми путями отстаивать свой выбор?

Мужчина сильно торопится узаконить отношения. Все дело в том, что «охотник» стремится загнать свою жертву в ловушку как можно быстрее.

Партнер слишком идеализирует женщину. Она для него уникальная и неповторимая. Таких он никогда не встречал, и только она способна сделать его счастливым! Также у этой медали есть и обратная сторона. Иногда мужчина настойчиво подталкивает женщину к изменениям: просит сбросить вес или сменить цвет волос.

Мужчина часто критикует близких, друзей, работу своей возлюбленной. Если он настраивает ее против окружения, важно задуматься, продиктовано ли это заботой о ее интересах или, лишая ее поддержки друзей и родственников, а также финансовой независимости, мужчина хочет получить лишь больше власти.

Тиран во всех своих проблемах винит окружающих. Он не берет на себя ответственность за свои промахи и неудачи — ни на работе, ни в своей родительской семье, ни в любых других вопросах. Зато без труда придумывает бесконечные отговорки и оправдания.

Последствия для жертвы тирана

Как считает Елена Платова, некоторым женщинам в начале отношений даже нравятся такие «сильные» мужчины: за нее все решили, делать ничего не нужно, только подчиняться. Но такой расклад, уверена эксперт, будет устраивать до поры до времени.

В итоге женщина обнаруживает, что вокруг уже нет подруг, она занимается не тем, чем всегда мечтала, и даже одежду и цвет лака выбирает по совету мужа.

Таким образом, женщина-жертва тирана полностью теряет автономность. Она перестает быть цельной личностью. Это может привести к депрессии, паническим атакам, расстройствам пищевого поведения. А в случае физического насилия в итоге возможна не только инвалидность, но и летальный исход.

Такой эффект, как объясняет Платова, достигается за счет возникновение зависимости женщины от мужчины. Домашний тиран не мучает свою партнершу постоянно. Отношения выглядят как цикл: напряжение, инцидент, примирение. Женщина словно катается на эмоциональных качелях, которые заставляют ее верить, что все когда-нибудь изменится, ведь в паре присутствует далеко не только негатив.

Как выйти из отношений с тираном

«Если вы находитесь в отношениях с тираном, надежды на то, что все изменится, нет, — уверена Елена Платова. — Нужно уходить от вашего партнера и как можно скорее. Каждый день в такой среде разрушает вас, вашу личность, вашу психику».

Психолог дает следующие рекомендации:

В первую очередь необходимо обязательно обратиться за помощью: к родственникам, друзьям, сотрудникам полиции, психологу, в кризисный центр. Ценны все, кто сможет помочь выйти из этих отношений и впоследствии пережить психологическую травму. Ведь бывают случаи, когда женщина уходит и возвращается. Некоторые могут испытывать настоящую «ломку» без тирана. Важно в такой период не оставаться одной.

Продумать план побега. Заранее подготовить место жительства, накопить средства на первое время, продумать вариант смены работы. Исчезать нужно в том числе из соцсетей. Главное — предупредить родных и друзей.

Пресекать любые возможности общения. Даже при наличии детей. Первое время желательно отстраниться от тирана на максимальную дистанцию. В таких ситуациях детям гораздо безопаснее вдали от отца. Интересы ребенка такой мужчина соблюдать не будет, за его счет он будет лишь продолжать удовлетворять свои потребности. В итоге ребенок может тоже оказаться жертвой.

К сожалению, когда женщина сообщает о своем уходе, часто происходит ужесточение насилия. Именно поэтому уходить необходимо без предупреждения, а об имущественных вопросах договариваться позже — через родственников и адвокатов.

Куда обращаться в случае насилия в семья

Нередко женщина, находящаяся под моральным давлением, стыдится, испытывает чувство вины и просто боится попросить помощи, поэтому остается наедине с бедой. Важно помнить, что существуют специализированные организации, оказывающие поддержку в ситуациях насилия. Там можно получить психологическую помощь, проконсультироваться с юристом и другими специалистами. При этом работа в кризисных центрах может вестись анонимно, без огласки положения жертвы.