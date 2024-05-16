Секс в офисе: правила игры, все «за» и «против»

Большую часть времени мы проводим на работе — это просто факт. Если вы ладите со всеми в офисе, это замечательно и вы душка и лапочка. Но если дело зайдет дальше, и вы займетесь сексом с коллегой, вы сильно рискуете.

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Некоторые компании не только не поощряют интрижки на работе, но и могут уволить обоих, если они узнают, что у вас роман. Но запретный плод становится сладким вдвойне, не так ли? Поэтому, если вы не можете сдержать искру между вами и сексуальным коллегой по работе, вам нужно знать, как правильно сочетать бизнес и удовольствие.

Как часто люди занимаются сексом с коллегами?

Статистика — вещь упрямая: до 15% людей занимались сексом в офисе с коллегой. В кладовке, офисе, в туалете и даже на конференц-столе (вы тоже теперь всегда будете протирать его влажной салфеткой, прежде чем положить свой ежедневник?).

Удивительно, но многие встречают свою настоящую любовь именно на работе. Треть служебных романов перерастает в серьезные отношения и брак. Хотя это звучит довольно круто, важно заметить, что 14% тех, кто занимался сексом на работе, были пойманы и столкнулись с последствиями. С неприятными. Такая себе дилемма, да.

Почему секс в офисе так возбуждает?

Потому что это отличная фантазия. Именно поэтому было снято так много порнофильмов, посвященных этой идее.

«Фантазии, которые так близки к реальности, приводят людей в восторг — и именно поэтому секс в офисе так чертовски возбуждает», — объясняет сексолог Ольга Василенко. Чем еще он прекрасен?

Вы можете видеться каждый день

Когда вы начинаете заниматься сексом с кем-то, вам больше ничего не хочется, кроме как быть с ним каждую секунду в течение дня. Когда вы работаете вместе, это очень легко осуществимо. И, главное, за это еще и деньги продолжают платить. Ну, пока.

Вы хорошо узнаете человека

Основа любых хороших отношений — это узнать человека.

«Когда вы работаете вместе, то видите, как человек справляется со стрессом, сохраняет спокойствие (или не сохраняет его вовсе), каким он бывает в хорошие и плохие времена. Это поможет вам, если вы когда-нибудь поднимете секс с коллегой на ступеньку выше, например, до длительных отношений», — рассказывает Ольга.

Вы с большим энтузиазмом идете на работу

Когда вы занимаетесь сексом с коллегой, поход на работу становится настоящим праздником, — ведь вы буквально летите в офис, чтобы увидеть его сияющее лицо (ну ладно, другие, эмм, достоинства — тоже).

Вы можете похвастаться сексом с коллегой

Коллеги говорят друг о друге в приватной обстановке, давайте будем реалистами. Если вы переспали с офисной красоткой, то получите право на хвастовство. Но вы можете оказаться и собственно красоткой — а это, согласитесь, совсем другое дело.

«А еще интрижка также может вызвать ревность. Если вы переспите с коллегой, в которого влюблен кто-то другой в офисе, они могут узнать об этом, и это вызовет бурю ревности. Или, хуже того, вас могут шантажировать», — предупреждает Ольга.

Вы получите заряд уверенности в себе

Тот, у кого есть маленький секрет большой сексуальной победы, всегда более уверен в себе. Если вы как следует покувыркались на офисном кожаном диване (мы уже писали про салфетки?), но никто из ваших коллег об этом не знает, вы начнете чувствовать себя более уверенно. А это очень бодрит.

«Кстати, это качество, которое ваш босс наверняка хотел бы видеть в вас. А когда все увидят, насколько вы уверены в себе, они будут охотнее поручать вам более крупные проекты и, возможно, повысят вас в должности», — рассуждает Ольга.

С другой стороны, есть множество причин, по которым отношения между сотрудниками могут не стоить риска. Эти причины должны заставить вас дважды подумать, прежде чем отвечать на призывную улыбку симпатичного коллеги томным взмахом ресниц.

Вы можете потерять работу или ваша репутация может быть подмочена

Это самый неприятный сценарий. Если ваш босс никогда не узнает о ваших фокусах и вы не будете уволены, ваша репутация все равно может быть полностью испорчена. Когда ваши коллеги узнают, что вы занимались сексом на работе, они могут потерять к вам уважение, а это плохо скажется на рабочей обстановке и вашей карьере.

Интрижка закончится, а работать дальше станет невыносимо

«Довольно частая ситуация: люди весело и пьяно переспали после корпоратива, а потом не могут работать вместе. Потому что стыдно, потому что другие хихикают по углам, да и просто общаться с человеком после такого тяжело», — говорит Ольга.

Обо всем могут узнать супруги, если они у вас есть

Ну и, конечно, в случае, если все станет известно всем, информация об интрижке запросто может дойти до ваших благоверных. А это значит, что от ситуации пострадают уже четверо взрослых людей (гипотетических детей не станем учитывать). Оно вам надо? Стоит ли самый замечательный случайный секс на принтере безумной боли в глазах постоянного партнера или развода? Решать вам.