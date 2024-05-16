Послеродовая депрессия: симптомы опасного состояния и как с ним бороться

Довольно часто ожидание и реальность во время беременности и после родов не совпадают. Женщины внезапно осознают, что материнство на самом деле — тяжелый труд, и ребенок требует невероятного внимания, к чему многие оказываются не готовы. На этом фоне почти всегда развивается послеродовая депрессия. О том, как ее распознать и вовремя обратиться за помощью, нам рассказала Натали Вей, клинический и антикризисный психолог.

Что такое послеродовая депрессия и как она проявляется

По словам нашего эксперта, такой тип депрессивного расстройства может возникнуть у женщины в любое время в течении первого года после рождения малыша. Оно мешает заботиться и о ребенке, и о себе. И, конечно же, требует медикаментозной коррекции и поддержки.

Как распознать этот недуг, лишающий молодых мам наслаждаться радостью материнства? Если вы обнаружите у себя следующие признаки — лучше обратитесь к специалисту:

Постоянное подавленное состояние или чувство печали.

Проблемы со сном (вы просыпаетесь, а чувство, что как будто и не ложились вовсе, или наоборот не можете долго уснуть).

Усилились проблемы с концентрацией внимания или принятием решений.

Раздражительность и вы срывается по поводу и без.

Уменьшилось или пропало удовольствие от секса.

Чувство услалости которое не проходит после отдыха.

Появились физические симптомы в виде частой головной боли и в области ЖКТ.

Появилась навязчивая тревога за ребенка.

Вы критикуете себя за то что недостаточно делаете для малыша или остро реагируете на то, что вам кто-то об этом говорит.

Как бороться с послеродовой депрессией

Во-первых, эксперты рекомендуют в этом случае не заниматься самоедством. Необязательно стремиться к образу идеальной матери — таких просто не существует. Вместо этого осознайте, что вы уникальная для своего ребенка.

Высыпайтесь, причем вместе с малышом. Иногда можно отложить дела и поспать хотя бы час днем, когда спит ребенок. Если вы точно понимаете, что вас накрыла депрессия, момент со сном крайне важен.

Также не будет лишним ввести в свой режим прогулки по полчаса в день. Гулять нужно в одиночку. Вы можете просто пройтись до магазина спокойным шагом, но чтобы вас в этот момент никто не трогал. Даже небольшая смена обстановки отлично разгружает мозг.

Если вы чувствуете, что вас затягивают негативные мысли и вам трудно браться даже за простые домашние дела, есть смысл обратиться к специалисту. Для начала стоит поговорить с психологом и в зависимости от степени тяжести состояния, он либо продолжит с вами работать, либо перенаправит к психотерапевту, если необходима медикаментозная терапия.