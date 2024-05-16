Зачем женщины в 50+ идут в моделинг и можно ли на этом заработать

Многие считают, что после 50 лет наступает настоящая зрелость и позировать перед камерой уже неуместно. Тем не менее сегодня находится все больше примеров того, что для работы в качестве модели возраст совсем не важен. Мы поговорили со стилистом-имиджмейкером, продюсером и креативным директором стайлингов для модных журналов Вероникой Лемле, которая рассказала WomanHit, почему женщины в 50+ все чаще выбирают моделинг и можно ли на этом действительно неплохо заработать.

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Почему моделинг?

«Сейчас тренд на моделей age+ (или красота "серебряного" возраста) невероятно активен», — Вероника.

На это есть несколько причин.

Люди хотят видеть в рекламе ровесников

Состоятельные люди, которые определяются с покупкой той или иной вещи, чаще отдают предпочтение товару, который рекламирует их ровесник. Стилист говорит, что понимание возраста у людей с достатком отличается:

«Их понимание старости отличается от устоявшегося: старость — это время заботы о себе, время получать удовольствие и наслаждаться. Это просто еще один период в жизни: спокойный, не обремененный заботами».

Женщины 50+ далеко не бабушки

Современных женщин даже после 50 с трудом можно назвать бабушками, хотя раньше именно так и считалось в нашем обществе. Вероника:

«Женщины переживают вторую молодость. В возрастном моделинге акцент приходится на эмоции которые испытывает женщина, видя себя на обложке журнала, фотографиях бренда или билборде».

Как относятся бренды к моделям 50+

Прогрессивные модные дома и дизайнеры буквально с руками отрывают женщин зрелого возраста. Чем активнее и привлекательнее модель, тем больше у нее шансов получить выгодный контракт с крупным брендом. Вероника:

«Они понимают, это хорошая платежеспособная аудитория. И активная, привлекательная модель age+ способна привести бренду десятки и сотни таких же, жаждущих признания и реализации».

Есть ли возможность заработать

Что касается оплаты, здесь не все так однозначно. Успешная возрастная модель не равно обеспеченная женщина. Стилист:

«Пока действительно заработать удается избранным. Тем, кто помимо всего прочего, уделяет внимание своему личному бренду, имени, вкладывается в социальные сети. Не каждая может себе это позволить».

Для большинства такая работа все же больше хобби, однако, если женщина будет активно развиваться в этом направлении, она может приблизить и финансовый успех.