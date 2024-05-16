Психолог объяснила, что можно сделать, если при медитации вы не можете усидеть на месте

Исследования показывают, что ежедневная медитация может уменьшить беспокойство, улучшить общее состояние здоровья, расширить круг общения и обеспечить другие преимущества. Хитрость этой практики заключается в том, чтобы преодолеть первоначальный барьер, при котором всё получается плохо.

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Тара Брач, имеющая докторскую степень по психологии и обучившая более 7000 человек медитации, подчеркнула, что не существует «правильного» способа медитировать. Главное при этом — расслабиться и сосредоточиться на чём-то в настоящем моменте. Например, постарайтесь ощутить, как дыхание проходит через ноздри, прослушайте что-нибудь и пр.

Сидеть можно на полу, на подушке или на стуле. Если не можете устроиться поудобнее, то лягте. Даже закрывать глаза необязательно, хотя лучше попробовать.

На начальном этапе не существует стандартного количества времени для медитации, но установите для себя достижимую цель. Начать можно с нескольких минут. По словам Джона Митчелла, доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук в Университете Дьюка, целью должно также стать превращение практики медитации в рутину и сосредоточение внимания на её качестве, а не на продолжительности.

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Когда вы отвлекаетесь при медитации, то обратите внимание на мысль или желание двигаться. Затем признайте это и вернитесь разумом туда, где вы находились. Далее сделайте глубокий вдох и посидите минуту. Если вы всё ещё хотите двигаться, то встаньте, сделайте лёгкую растяжку, глубокий вдох и снова сядьте. Со временем это ощущение беспокойства при медитации изменится.

Если же вам сидеть и находиться на одном месте некомфортно, то подумайте о медленной медитативной прогулке. Во время неё идите медленно, сохраняйте спокойствие, концентрируясь на звуках, образах и запахах вокруг вас или на каких-то ощущениях.

После первого сеанса медитации вы почти наверняка почувствуете себя спокойнее вне зависимости от его продолжительности. Однако исследования показывают, что для получения всех преимуществ от этой практики нужно её делать постоянно.

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