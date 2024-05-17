Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»

Пожилым мужчинам, столкнувшимся с проблемами с потенцией, необязательно прибегать к помощи лекарственных препаратов, считает сексолог и коуч по отношениям Миша Баттл. Альтернативу «Виагре» она назвала в колонке для Time.

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По словам Баттл, столкнувшись с проблемами с эрекцией и невозможностью эякулировать, мужчины обращаются к препаратам типа «Виагры», но некоторым людям она противопоказана, а на некоторых и вовсе не действует. Вместо подобных лекарств мужчины могут исследовать сексуальные практики, не требующие эрекции.

«Возможно, им стоит развивать близость в паре вне секса, назначать свидания и устраивать секс-игры, заняться эротическим массажем и даже задуматься о немоногамии», — уверена сексолог.

Баттл также порекомендовала воспринимать интимную близость как общее занятие, а не как задачу с определенной целью.

«Взаимная мастурбация, оральный секс и сосредоточение внимания на других частях тела могут привести к желанным переменам. В одном из недавних исследований 60 процентов респондентов согласились, что проникающий половой акт не является обязательным для получения удовлетворения от сексуального опыта. Это показывает, насколько наши представления о сексе могут меняться с возрастом», — заключила она.

Ранее пожилые пары рассказали, как меняется секс с возрастом, и раскрыли способы наслаждаться им даже после 70 лет. 84-летняя Джоан и 69-летний Пол признались, что используют специальные средства для поддержания физиологического возбуждения.