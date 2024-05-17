«Полностью исключить работу». Психолог объяснил, как правильно отдыхать

Каждый надеется восстановить энергию и хорошо отдохнуть в отпуске. Но иногда даже после отдыха совершенно не чувствуешь себя лучше. О том, почему так происходит, рассказала «ФедералПресс» психолог Лариса Выжва.

© unsplash

«Самый лучший отдых – это смена деятельности. Если мы очень много работаем мозгами, то стоит поработать руками», – рассказывает эксперт.

Лариса Выжва уверена, что в отпуске нужно максимально далеко отойти от привычного образа жизни. И первое, что необходимо сделать, – это полностью исключить свою трудовую деятельность. Стоит заняться чем-то, кардинально отличающимся от вашей работы.

Если в обычной жизни человеку не хватает ярких впечатлений, то в отпуске стоит это изменить. У каждого свой подход к отдыху: кто-то читает книги и смотрит фильмы, переживая, что происходит с персонажами, кто-то путешествует. Однако если на работе вам часто приходится общаться с людьми, то в поездке взаимодействие с другими лучше ограничить, советует специалист.

Кроме того, нужно не забывать о режиме. Жесткая смена распорядка дня на достаточно сильное время может нарушить все жизненные ритмы. Вернуться в норму бывает очень сложно. И непривычный режим только больше вас истощит.

Психолог отмечает, что физические нагрузки должны быть умеренными. И не стоит сильно нарушать режим сна и питания. Также лучше не злоупотреблять алкогольными напитками.

Ранее финансист Александр Патешман поделился лайфхаками, как сэкономить в отпуске. Чтобы сохранить как можно больше денег, нужно внимательно проверять программы лояльности разных банков.