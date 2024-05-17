Назван простой способ укрепить отношения и сделать секс лучше

Знаки внимания и забота после интимной близости способны укрепить отношения, рассказали сексолог Бекки Крепсли-Фокс и консультант по отношениям Лиза Спитц. Их слова передает издание Yahoo Life UK.

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Эксперты объяснили, что знаки внимания после секса могут включать прикосновения, слова одобрения, проявления заботы, которые помогут партнерам почувствовать себя в комфорте и безопасности.

«Во время интимной близости люди испытывают множество эмоций и физических ощущений, и внимание со стороны партнера помогает вернуться к обычному состоянию, — считает Крепсли-Фокс. — Некоторые люди подвержены дисфории после секса, могут плакать. И это не негативные эмоции, но в такие моменты человек особо нуждается в поддержке».

Также, продолжила консультант по отношениям Спитц, после секса люди могут испытывать чувство тревоги и печали. Избежать негативных эмоций и в этом случае поможет забота партнера. К тому же знаки внимания близкого человека избавляют от сомнений, что во время полового контакта было что-то сделано не так.

«Если кто-то чувствует, что его сексуальный партнер холоден после секса, он должен открыто рассказать о своем желании получить толику теплоты и внимания», — Бекки Крепсли-Фокс, сексолог.

По словам сексолога Крепсли-Фокс, если после близости хочется почувствовать заботу партнера, можно мягко, но прямо попросить его сделать что-то конкретное. Также следует поинтересоваться, что бы хотел получить сам партнер после следующего секса. Такой подход помогает понять границы близости и укрепить их, подчеркнула специалистка.

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