Заблокированная сексуальность: причины, последствия и возвращение к полноценной жизни

Заблокированная сексуальность ведет к невозможности построить здоровые отношения с противоположным полом. А еще она мешает зарабатывать деньги и добиться успеха. Что делать, рассказала Екатерина Лакшми, секс-коуч, тренер центра семейного и сексуального образования.

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Необузданная энергия женской сексуальности всегда непредсказуема, эмоциональна и постоянно меняется.

На протяжении всей истории греховная природа женской сексуальности осуждалась, что приводило к серьезным последствиям, как, например, как забивание камнями и сжигание на костре. Даже в современном обществе принятие женской сексуальности остается ограниченным. Распространенность насилия и страха в мире вынуждает нас ограничивать эту энергию строгими и болезненными границами. Женщины, испытавшие в прошлом стыд и боль, часто считают, что принятие своей сексуальности приносит только проблемы. Следовательно, они подавляют и зарывают эту энергию глубоко внутри себя, лишая себя удовольствия, счастья и самореализации как женщины. Это глубоко печальная тема, ведь много поколений женщин подавляли свою сексуальность на протяжении последних нескольких столетий. В связи с трудными временами, где общество ожидало, что женщины будут работать, а не искать счастья, социальные нормы и моральные ограничения не позволяли им принять свою женскую природу.

Как проявляется заблокированная сексуальность:

Страх близости с партнёром

Секс без эмоциональной близости, и как следствие, чувство опустошенности

Разделение близости и сексуальности, то есть мужчина либо подходит как человек (друг), либо как любовник.

Стыд проявляться, выступать на аудитории, говорить на людях в принципе, записывать видео.

Ревность, страхи, склонность к любовным зависимостям вместо любви.

Зависимость от мнений окружающих

Неверие в себя и свои силы

Страх любой конкуренции

Проблемы с личными границами, неумение говорить «нет».

Сексуальность — самый мощный вид энергии. И заключается она отнюдь не в ярком макияже, открытой одежде, каблуках и похотливом взгляде. Чем больше у женщины сексуальной энергии, чем больше удовольствия она получает не только от секса, но и от жизни в целом, тем больше денег у неё и её мужчины. Сексуальная энергия наполняет нас жизнью, побуждает к действиям, дает силы и мотивацию на реализацию всего желаемого.

В Восточных странах девочек с детства учат быть женщиной, рассказывают о женской природе и сексуальности, в России же пока не привита эта культура.

По правде говоря, быть естественной, чувственной, желанной, любящей и любимой женщиной — это не простой, но важный труд и утонченное искусство, которому необходимо обучиться каждой уважающей себя женщине.

Важно задать себе вопрос, задуматься: как мы наслаждаемся жизнью? Что из наших развлечений наполняет нас энергией, а не наоборот, лишает сил? Что дарит нам удовольствие? В чем наш неиссякаемый источник радости?

К сожалению, большинство запретов мы ставим неосознанно сами себе. Запрет на удовольствия, запрет на наслаждение, запрет на радость, запрет на сексуальность, запрет на любовь! Это все может тянуться как из детства, так из прошлых поколений. Мы запрещаем себе получать удовольствие от жизни из-за страхов, чувства вины и прочих «глюков», а в итоге проседают те сферы, которые, казалось бы, с сексуальностью не имеют ничего общего.

Но если посмотреть глубже, то каждый увидит, что реализация любых идей и желаний возможна лишь из состояния радости: радость — это мощный ресурс во всех сферах жизни.

Именно поэтому смело можно заявить, что быть сексуальной — это женская потребность.

Сексуальность включает в себя больше, нежели просто физическую близость и сексуальное удовлетворение. Речь идет о том, как мы воспринимаем себя в своем теле. Это о радости в простых вещах, таких как ощущение прикосновения к друг другу, аромат свежего хлеба и цветов, прогулки босиком по песчаному пляжу или впечатляющая красота заката. Интересно, что общество часто заставляет женщин соответствовать определенным стандартам привлекательности, например, носить высокие каблуки, иметь плоский живот, яркий макияж, одеваться в обтягивающую одежду и вести себя так, как требует общество, быть удобной. Однако эти ожидания часто противоречат тому, что действительно заставляет нас чувствовать себя живыми в наших телах. Важно отметить, что секс, лишенный чувственности, становится скучным и механическим занятием. Как и вся жизнь.

Как «разблокировать» свою сексуальную энергию?

Разблокирование сексуальной энергии предполагает освобождение от любых блокировок и ограничений, которые могут препятствовать естественному потоку сексуальной энергии. Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы разблокировать свою сексуальную энергию:

Самоанализ. Найдите время, чтобы поразмышлять о любом прошлом опыте, травмах или убеждениях, которые могли заставить вас подавлять или блокировать свою сексуальную энергию. В этом процессе может оказаться полезным ведение дневника или разговор с терапевтом.

Осознанность и медитация. Практикуйте осознанность и медитацию, чтобы лучше осознавать свое тело и ощущения. Это может помочь вам выявить любые области напряжения или блокировки в вашем теле.

Работа с дыханием. Упражнения по глубокому дыханию, такие как дыхание животом или тантрическое дыхание, могут помочь соединиться со своим телом и перемещать энергию по всему организму. Сосредоточьтесь на глубоких и медленных вдохах, чтобы снять напряжение и блокировки.

Телесно-ориентированные практики. Эти практики могут помочь высвободить застоявшуюся энергию и увеличить поток сексуальной энергии. (например, практика «рефлекс оргазма» по Вильгельму Райху)

Эмоциональное освобождение. Позвольте себе выразить и освободить любые сдерживаемые эмоции, которые могут блокировать вашу сексуальную энергию. Это можно сделать, например, плача, крича в подушку или занимаясь катарсическими практиками, такими как тряска или танцы.

Чувственный уход за собой. Занимайтесь деятельностью, которая способствует любви к себе и заботе о себе, например, принимайте ванны, используйте эфирные масла или практикуйте самомассаж. Эти практики помогут вам восстановить связь со своим телом и пробудить свои чувства.

Исследуйте свои желания. Найдите время, чтобы без осуждения изучить свои желания и фантазии. Это может помочь вам раскрыть свою подлинную сексуальную энергию и освободиться от связанного с ней стыда и вины.

Общение и связь. Вступайте в открытый и честный разговор со своим партнером о своих желаниях, границах и потребностях. Построение безопасной и доверительной связи поможет вам чувствовать себя более комфортно и открыто в выражении своей сексуальной энергии.

Помните, что разблокирование сексуальной энергии — это личное путешествие, и важно быть терпеливым и нежным по отношению к себе на протяжении всего процесса.

И тогда на земле станет больше красивых, чувственных и желанных женщин, и как следствие больше сильных, мужественных и при этом чутких, заботливых, любимых и любящих мужчин.