Женщина разочаровалась в родном брате из-за его постоянных измен жене

Женщина нашла у мужа странные таблетки и уличила его в том, что он постоянно пользуется эскорт-услугами. Об этом пишет Daily Mirror.

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Женщина убиралась в доме, когда в вещах мужа нашла препараты PrEp. Она не поняла, что это, но из интернета узнала, что эти таблетки принимают для профилактики ВИЧ при незащищенных половых контактах. Сначала мужчина уверял жену, что препараты ему нужны, чтобы их секс точно был безопасным. Однако потом все же признался в изменах.

Разгневанная жена собрала вещи и уехала с их двухлетней дочерью к родителям. Причину разрыва пары узнала только сестра мужа. Раньше она часто общалась с невесткой, но, когда та перестала отвечать на сообщения, забеспокоилась, позвонила ей и узнала, что произошло.

«Я просто шокирована тем, что мой брат мог так поступить. Я понимаю, как мыслят мужчины, но всегда думала, что мой брат не такой. Теперь я знаю, что всего лишь принимала желаемое за действительное», — рассказала сестра мужчины.

Она также призналась, что не говорит родителям о причине разрыва, потому что боится реакции, а также просила обманутую супругу позволять дочери видеться с их семьей. Но та заявила, что пока не хочет иметь ничего общего с ними, ей нужно какое-то время.

Женщина говорила с братом, но ему было все равно. По ее словам, он одержим эскорт-услугами и точно продолжит за них платить.

«После разрыва отношений у него как будто гора свалилась с плеч», — отметила она. Женщина также переживает за финансовую стабильность племянницы: у матери девочки нет работы, и отец вряд ли будет поддерживать бывшую жену деньгами.

Она поделилась этой историей на интернет-форуме. Одни пользователи отметили доброту женщины, другие посоветовали ей отстраниться от этой ситуации. По их мнению, брат должен сам решить возникшую проблему.

«Не очень приятно узнавать такие вещи о людях, но, к сожалению, вы ничего не можете сделать, чтобы заставить их измениться, — это зависит только от них самих», — написал один из участников форума.

Ранее сообщалось, что женщина наняла частного детектива после слов экстрасенса об изменах ее мужа. Верный мужчина узнал об этом и расстался с недоверчивой женой.