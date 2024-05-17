Модель Кендалл Дженнер рассказала о борьбе с тревогой

Модель призналась, что устала создавать иллюзию того, что у неё всё хорошо. 28-летняя Кендалл Дженнер рассказала, что она, как и многие другие, часто испытывает тревогу. В новом интервью девушка поделилась своими мыслями о психическом здоровье. По словам модели, сейчас ей особенно тяжело.

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"Я всегда мыслю негативно. Я не хочу сидеть и делать вид, будто всё идеально. Такова жизнь, и я думаю, что всегда буду испытывать подобные чувства", — призналась Кендалл.

Дженнер отметила, что публичным людям крайне важно поднимать подобные вопросы, ведь с этими же проблемами могут сталкиваться миллионы. Модель уверена, что замалчивание – последнее, что должно быть в жизни человека.