Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности

Мужчин часто изображают помешанными на сексе маньяками, которые всегда ищут свою следующую постель (а когда не могут ее найти, прибегают к порно и мастурбации). Они всегда возбуждены и всегда агрессивны. Самое главное — они всегда кончают и никогда не имитируют оргазм.

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Если это звучит нереалистично, то это потому, что так и есть.

«Обобщение мужской сексуальности глубоко вредно как для мужчин, так и для их партнерш», — уверена сексолог Елена Тихонова.

Развеиваем главные мифы.

Парни всегда хотят секса

Эту статистику «каждые семь секунд» не только невероятно сложно измерить, она также явно апеллирует к странному стереотипу.

«Но нет никаких убедительных доказательств того, что мужчины думают о сексе так уж часто или, по крайней мере, чаще, чем женщины», — рассказывает Елена.

На самом деле, исследование показало, что, хотя мужчины думают о сексе, еще их мысли посвящены деньгам, еде, машинам и гаджетам, детям, сну и, как ни странно, романтике, а еще комплексам и страхам. Более того, некоторые мужчины вообще не хотят секса.

Если парень возбудился, он готов к сексу

Нас заставляют верить, будь то забавные моменты поп-культуры или анекдоты, что постоянная готовность мужчины к сексу проявляется физически. Когда угодно и где угодно. Отсутствие эрекции равносильно отсутствию возбуждения? На самом деле все гораздо сложнее.

«Во-первых, у мужчин постоянно возникает эрекция в несексуальных ситуациях — например, утренняя эрекция на самом деле не является результатом сексуальных сновидений. И наоборот, мужчины могут быть возбуждены, не достигая эрекции — это может объясняться целым рядом факторов, включая потребность не только в физической стимуляции. В любом случае, важно помнить, что секс не обязательно должен вращаться вокруг эрекции», — подчеркивает Елена.

Хороший секс означает, что парень каждый раз испытывает оргазм

Опять ошибаетесь: мужчины могут испытывать оргазм без эякуляции, и это хорошо. И для самих мужчин, и для женщин.

«На самом деле, только 25% женщин достигают оргазма только при вагинальном проникновении. Обычно им требуется клиторальная стимуляция, которая обычно происходит во время прелюдии, а это значит, что женщина может получить отличный опыт от секса, даже если мужчина вообще не эякулировал. Мужчинам не стоит зацикливаться на достижении финиша ради женщин», — рассказывает сексолог.

Чем дольше секс, тем лучше

Многие люди ассоциируют быстрый секс с ленью или отсутствием романтики, но исследования показывают, что быстрый секс может быть полезен для здоровья. Более того, есть секс-терапевты, которые советуют парам включить квики в свою интимную жизнь.

Больше — всегда лучше

И опять и снова про размер, чего ж он покоя не дает всем. Если у мужчины большой член, это еще не значит, что его партнерша будет получать удовольствие от секса.

«Гораздо важнее совместимость размеров между партнерами. Для гетеросексуальных пар, если у женщины меньшее влагалище, большой фаллос может быть болезненным. И давайте будем честными, в любых отношениях умение пользоваться членом гораздо важнее, чем его размер», — напоминает Елена.

Парням нравится доминировать

Конечно, некоторые в восторге от такой перспективы, но точно не все. Многие мужчины любят, когда женщины берут инициативу в свои руки. По словам Елены, «мало что может быть сексуальнее девушки, которая знает, чего хочет, и есть много разных способов донести это до парня. Это не значит, что вы должны достать хлысты и кожаные наручники и командовать ими (но вы могли бы, если оба этого хотите). Это может быть что-то простое — толкнуть мужчину на кровать и прижать его руки к голове, пока вы сверху».

В общем, не все мужчины являются гуру секса, какими их могут считать женщины, или как они о себе охотно рассказывают. Если мы будем серьезно относиться к этому, а также ко всем остальным аспектам секса, нам всем станет лучше.