Шесть признаков флирта, которые вы могли пропустить

По сути флирт — не что иное как попытка привлечь внимание. Люди флиртуют по разным причинам: от скуки до искреннего интереса.

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Поэтому иногда бывает непросто истолковать сигналы потенциального романтического партнера.

«Школьный» формат

Во взрослой жизни вас вряд ли часто дергают за косички. Однако подобные формы внимания вполне могут быть свойственны даже, казалось бы, взрослым людям. Такой флирт часто игнорируют, более того, шутки на грани фола могут вызывать неприязнь. И все же если кто-то подозрительно часто над вами подтрунивает, присмотритесь — возможно, кавалер растерялся и не знает, как еще продемонстрировать свой интерес без обязательств.

Длительный зрительный контакт

Продолжительный зрительный контакт — настоящая классика флирта. Правда, не все могут похвастаться живой мимикой. Поэтому вы можете заподозрить неладное и забеспокоиться вместе того, чтобы распознать романтический интерес. Поэтому если вы сами предпочитайте посылать сигналы подобным образом, не забудьте улыбнуться, а может быть, и подмигнуть, если симпатия взаимна.

Прикосновения

Когда вам кто-то нравится, подсознательно хочется быть ближе, в ход идут прикосновения — случайные и не очень. Если рука на вашей талии — слишком явный и, возможно, навязчивый намек, который сложно не заметить, то более безобидные форматы могут долго оставаться напрочь незамеченными. Это дружеские объятия при встрече и прощании, касания до руки собеседника и даже предложение «дать пять» — в общем, не пропустите!

Игнорирование окружающих

Кто-то словно прикован к вам в комнате, полной людей, и не замечает окружающих? Что ж, приоритеты обозначены и, если интерес взаимен, самое время сделать шаг навстречу. А если сомневаетесь, воспользуйтесь популярным лайфхаком — правда, придется хорошенько рассмешить всю компанию. В такие моменты людям свойственно смотреть на тех, кто им ближе всего.

Остроумная самокритика

Часто люди не могут решиться на контакт и начинают его самым безопасным способом — с шуточной самокритики. «Кажется, мне нужно заняться спортом, еле помещаюсь в наш лифт», — может внезапно заявить попутчик с хорошей фигурой. Да, вам не показалось, пускай момент и неловкий, шутник нарывается на комплимент. Можете поддержать разговор встречным замечанием о себе — пускай кавалер перенимает инициативу и сам потрудится отпустить приятный комплимент.

Смена положения

Стоит вам оказаться в том же помещении, как он сразу меняет положение? Выпрямляет плечи, быть может, втягивает живот? Возможно, это подсознательное желание мужчины показаться лучше в присутствии симпатии — вас. Обратили внимание на изменения в поведении и манерах — мужчина точно хочет произвести на вас впечатление. Пассивные попытки понравиться легко упустить из виду, но стоит присмотреться повнимательнее — и все станет очевидно.