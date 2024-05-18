Неожиданный способ быстро заснуть предложил врач
Британский врач назвал способ, который поможет быстро заснуть. Специалист назвал его методом перетасовки.
По словам Скотта Уолтера, если сон не идет, поможет «когнитивное перетасовывание», которое представляет собой перестройку или реорганизацию мыслей наподобие перетасовывания колоды игральных карт.
«Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете», – посоветовал специалист.
Этот метод не нагружает мозг и имитирует «микросны», которые человек испытывает, когда начинает засыпать, пишет Mirror.
Ранее врач-психиатр Ричард Фридман рассказал, что в регуляции сна играет важную роль вещество аденозин, которое называют «молекулой усталости». Чем выше его уровень в организме, тем больше человеку хочется спать.