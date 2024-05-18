Неожиданный способ быстро заснуть предложил врач

Британский врач назвал способ, который поможет быстро заснуть. Специалист назвал его методом перетасовки.

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По словам Скотта Уолтера, если сон не идет, поможет «когнитивное перетасовывание», которое представляет собой перестройку или реорганизацию мыслей наподобие перетасовывания колоды игральных карт.

«Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете», – посоветовал специалист.

Этот метод не нагружает мозг и имитирует «микросны», которые человек испытывает, когда начинает засыпать, пишет Mirror.

Ранее врач-психиатр Ричард Фридман рассказал, что в регуляции сна играет важную роль вещество аденозин, которое называют «молекулой усталости». Чем выше его уровень в организме, тем больше человеку хочется спать.