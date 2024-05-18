Ученые выявили привычку водителей-психопатов

Ученые из Германии исследовали поведение около 1000 водителей — 70% из них женщины. Более 600 участников признались в той самой «проблемной» привычке, которую эксперты связывают со склонностью к психопатическому поведению. Возможно, вы удивитесь, но речь об использовании смартфона за рулем. Оказывается, такое безответственное поведение является надежным предиктором склонности к «темной триаде» — нарциссизму, макиавеллизму и психопатии, пишет HuffPost со ссылкой на работу.

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Ко всему прочему, любителям не выпускать из рук смартфон оказались свойственны страх упущенной выгоды и антисоциальное поведение. Впрочем, безразличие к безопасности само по себе говорит о многом. Эксперты предложили использовать выводы на благо общества: например, ужесточить наказание за переписку на ходу и обязать нарушителей проходить медико-психологическую экспертизу.