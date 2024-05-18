Как справиться с осуждением, если совмещаешь материнство и карьеру

Современные женщины все чаще после рождения ребенка не хотят отказываться от профессии и стремятся продолжить работу как можно быстрее. Многие из них вполне успешно совмещают материнство и карьеру, но при этом постоянно сталкиваются с осуждением и навешанными шаблонами. Магистр психологических наук, немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд рассказала WomanHit, почему женщины вынуждены преодолевать общественное порицание из-за совмещения работы, быта и материнства.

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«У меня есть клиентка Анна. У нее успешная карьера, двое детей 3 и 7 лет, муж — бизнесмен, есть даже собственная лошадь. Казалось бы, пример женщины 21 века, которая умеет совмещать абсолютно все. Ее основная жалоба не на усталость. Больше всего она страдает от осуждения. Если на работе случаются неурядицы, ей припоминают детей. Если с детьми неприятности — тут же доброжелатели скажут, что виной всему работа. И так по кругу», — рассказывает Марина.

Осуждение ранит

Часто женщинам, которые посвятили себя материнству, ставят это в вину, говоря, что нужно самореализовываться и работать. Но в то же время, мамам, которые работают, заявляют, что нужно, наоборот, посвятить себя детям. Психотерапевт:

«С психологической точки зрения, проблема здесь не в том, что осуждают, а в том, что это ранит. Невозможно всем угодить и быть хорошей для всех».

Важно просто быть собой

Каждая мама стремится стать идеальной. Однако, по мнению британского педиатра Дональда Винникотта, достаточно хорошая мать — это и есть идеал. Это именно та золотая середина, которая позволит ребенку и матери быть счастливыми без надрыва. Марина:

«С работой и социумом похожая ситуация. Нет необходимости быть идеальным работником или соседкой — примером для подражания. Можно просто быть собой. Очень часто именно невозможность проявить себя из-за страха осуждения тормозит личный прогресс и рост. Не всем удается совместить семью и работу. Иногда есть объективные причины. Чаще причина — боязнь неудач и порицания».

Обретите баланс

Чтобы все успевать и реализовываться и как мама, и как профессионал, достаточно овладеть навыками тайм-менеджмента и планирования. Однако важно разобраться и с психологической стороной вопроса, а это уже сложнее.