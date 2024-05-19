Как достичь гармонии во всех сферах жизни

Кажется, что быть постоянно счастливым и довольным своей жизнью невозможно. Конфликты в семье, сложности на работе или проблемы со здоровьем могут серьезно пошатнуть внутреннее ощущение гармонии. Вместе с карьерным специалистом выясняем, как найти баланс и улучшить все сферы жизни.

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Разбить жизнь по секторам

Каждому хочется быть успешным на работе, находить время на отдых, встречи с друзьями и хобби. Однако добиться результатов в одной сфере и не потерять ориентиры в другой бывает сложно. Эксперт центра "Профессии будущего" Алена Чукина рассказала Москве 24, что достичь гармонии можно при помощи колеса баланса – визуальной методики самоанализа, созданной американским коучем Полом Мейером.

Для построения колеса баланса нужно нарисовать на листе бумаги круг, разделить его на секторы: карьера, саморазвитие, хобби, семья, друзья, деньги, здоровье и отдых. Каждый необходимо оценить по шкале от 1 до 10. Например, разделу "работа" поставить восемь баллов, а "отдыху" и "саморазвитию" – по три.

"Это позволит увидеть, какие секторы требуют большего внимания, и разработать планы для их улучшения. Однако цель не заключается в том, чтобы стать идеальным и достичь 10 по всем параметрам. А в объективном осмыслении собственной жизни", – объяснила Чукина.

Проработать все

Добиться улучшения качества жизни поможет проработка каждой сферы в отдельности. Причем есть метод, который позволит поправить ситуацию в ближайшей перспективе, обратила внимание Алена Чукина. Как это работает, специалист показала на финансовой стороне жизни. Чтобы ее улучшить, стоит подумать, как увеличить собственное благосостояние.

"Это может быть размещение поста в социальных сетях, где человек предлагает свои услуги. Или дополнительная занятость, которая не требует постоянного присутствия в офисе. Если человеку необходима новая работа – ему важно разместить резюме на соответствующих платформах, откликнуться на вакансии, рассказать знакомым о том, что он находится в поиске новой деятельности", – перечислила варианты эксперт.

При этом она напомнила, что финансовое благополучие не зависит от карьерного роста или повышения по службе. Нужно учиться управлять деньгами и стремиться к дополнительным доходам, например через инвестиции или пассивный заработок.

Чтобы улучшить сектор карьеры, Алена Чукина порекомендовала отказываться от лишних обязательств на службе. Это поможет избежать переутомления и сохранить баланс между работой и личной жизнью. Также ради множества проектов не стоит жертвовать сном и здоровьем.

При улучшении сектора дружбы эксперт призывает помнить, что основа приятельских отношений – взаимное уважение, совместное развитие и равенство. Главное, чтобы общение с друзьями не забирало энергию, а добавляло сил. Также важно уделять время хобби. Порой деловые люди недооценивают различные увлечения, считая их бесполезными. Но заниматься тем, что приносит удовольствие, необходимо, настояла эксперт.

Стоит поработать и над сферой семьи. Когда работа занимает все время и энергию, у человека не остается времени и сил на общение и встречи с близкими. А это сигнал для перемен.

"Сложные отношения в семье могут привести к уклонению от проблем и погружению в работу", – сказала Чукина.

Для проработки области саморазвития важно постоянно обучаться. Это прокачивает мозг и укрепляет нейронные связи. А для поддержания здоровья – соблюдать режим дня, есть полезную пищу, заниматься спортом и регулярно проходить обследования. Нельзя забывать и про отдых. Некоторые считают, что бездельничать неприемлемо, однако такой подход может навредить эмоциональному и физическому состоянию. Поэтому важно находить возможности отдохнуть и восстановиться. В этом плане необходимо прислушиваться к своим ощущениям, заключила Чукина.