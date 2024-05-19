Стала известна главная причина переедания

Есть меньше и наедаться проще простого: достаточно сосредоточиться на еде, не прерываясь на переписку в смартфоне или просмотр новой серии любимого сериала. Согласно новому исследованию, опубликованному в научном издании Journal of Personality and Social Psychology, отвлекаясь во время еды, вы можете испытывать чувство неудовлетворенности — велика вероятность, что вам захочется его компенсировать, съев больше еды позже.

«Чрезмерное потребление часто возникает из-за отсутствия самоконтроля. Однако наши результаты показывают, что чрезмерное потребление также часто может быть вызвано простым человеческим желанием достичь определенного уровня удовольствия от деятельности. Когда что-то мешает, мы, вероятно, пытаемся компенсировать это, потребляя больше», - Стивен Ли Мерфи, ведущий автор исследования

Исследователи называют это явление «гедонистической компенсацией» — когда мы не получили планируемое удовольствие, мы неосознанно стараемся восполнить «потери». Команда ученых предположила, что этот эффект распространяется не только на еду. Например, если вы смотрели фильм, постоянно отвлекаясь, с большей вероятностью вам захочется посмотреть что-нибудь еще. Авторы исследования планируют продолжить изучение темы, чтобы предложить стратегии борьбы с чрезмерным потреблением. Впрочем, и без дальнейших исследований ясно — нужно меньше отвлекаться и жить моментом!