Психотерапевт объяснила, что такое «эйфорические воспоминания» и в чем их подвох

Стараетесь вспоминать только хорошее? Между позитивным мышлением и вредоносными эйфорическими воспоминаниями весьма тонкая грань. Эксперты предупреждают: вспоминать плохие времена в позитивном ключе не всегда хорошо.

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«Эйфорическое вспоминание — это психологический феномен, при котором люди вспоминают прошлый опыт, особенно негативный, в более позитивном свете, чем он был на самом деле», — объяснила эксперт в области тревоги и депрессии Моника Винар в беседе с HuffPost.

Обычно эйфорическую память упоминают в контексте зависимостей, когда человек «забывает» о сопутствующих страданиях и помнит только мимолетный момент блаженства. Однако термин все чаще применяют к более будничным ситуациям. Возможно, вы с нежностью вспоминали прошлую работу, которую искренне ненавидели? Или удивляли подруг своими порывами написать своему бывшему? Это как раз те самые случаи.

«Чувство вины из-за плохой ситуации может помочь нам вспомнить, что мы сделали или что нам не понравилось в том, что произошло. Это может защитить вас в будущем», — рассказала психотерапевт Валери Ковальски.

Важно сделать правильные выводы, а не отрекаться от своего малоприятного опыта. Так вы рискуете вновь совершить свои прежние ошибки.