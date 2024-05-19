Психолог дал совет, как стать женой успешного мужа

На днях в одном из интервью Владимир Вдовиченков признался, что после многочисленных женитьб понял, какую важную роль играет вторая половина. «От женщины зависит не просто полдела, а 99 процентов», – заявил он. Надо отметить, что многие успешные мужчины признавали, что именно благодаря поддержке жены они смогли поверить в себя и добиться успеха. Каким же образом женщина может помочь своему избраннику состояться?

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Начать с того, что далеко не каждого мужчину можно сподвигнуть к успеху. Есть категория инфантилов, которые предпочитают лежать на диване с пультом от телевизора.

Они будут охотно жаловаться на жизнь, объясняя свои неудачи происками недоброжелателей, кознями завистников и т.д. И ни за что не признаются, что виной всему их собственное нежелание напрягаться.

И в этом случае женщине остаётся только менять либо избранника, либо своё отношение к нему.

Однако большинство мужчин всё же нацелены чего-то добиться в жизни. Для них очень важен успех.

«В мужчине заложено стремление достичь успеха, быть в чём-то выше своего окружения», – объясняет психолог Дмитрий Орешин.

Правда, не всегда для мужчины успех определяется деньгами. Порой мерилом успешности служит положение, которого он добился. Почёт и уважение окружающих, которые не всегда сопровождаются большими деньгами.

Но в любом случае именно в силах женщины помочь мужчине добиться успеха, достатка или того и другого.

«Самая главная женская ошибка в отношениях – нарушение баланса «брать-отдавать». И для семейного, и для материального благополучия очень важно соблюдать этот баланс. И если женщина в этом смысле впадает в крайности, её мужчине вряд ли удастся достичь успеха», – считает психолог Дмитрий Орешин.

Всё для тебя

Многие женщины с упоением примеряют на себя роль жертвы, которая усаживает близких себе на шею, а потом плачется, как ей тяжело жить.

Такие женщины с готовностью взваливают на себя весь груз обязанностей – от бытовых до финансовых – и гордо волокут их по жизни, жалуясь всем на свою тяжкую долю и никчёмность мужа. Но при этом в глубине души гордятся своей жертвенностью, которая даёт им возможность почувствовать свою исключительность и незаменимость.

«К такому поведению склонны женщины с заниженной самооценкой, которые недополучили тепла в детстве и привыкли, что любовь надо заслужить. Поэтому они просто не способны что-либо брать от мужчин – даже когда имеют на это право. Они не умеют просить и принимать что-то от других», – объясняет психолог.

По сути, таким поведением женщина сама приучает мужа к потребительству. А мужчина-потребитель просто не в состоянии добиться каких-то успехов. И уж тем более – заработать денег.

Кроме того, женщины-жертвы постоянно взращивают в своих мужьях чувство вины и ощущение никчёмности. В результате у мужчины падает самооценка и пропадает созидательная энергия. Понятное дело, что рассчитывать на какие-либо успехи такого мужчины не приходится.

Некоторые превращаются в домашних тиранов, потому что это оказывается единственным доступным для них способом самоутверждения.

Да и вообще рядом с женщинами-жертвами обычно оказываются несамостоятельные и безответственные мужчины, которые не способны ни женщине дать, ни от жизни получить что-либо существенное.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш муж научился зарабатывать деньги, в первую очередь откажитесь от роли жертвы и позволяйте ему что-то давать вам.

Беру, мне всё мало

Главное – не впасть в другую крайность: только брать, не отдавая ничего взамен.

Женщины, придерживающиеся подобной позиции, твёрдо уверены, что чем больше мужчина вложится в женщину, тем крепче он будет её любить. По их мнению, совместное имущество способно уберечь от развода покруче, чем любовь и дети.

Одна моя знакомая отказалась рожать второму мужу ребёнка. В ответ на увещевания подруг – дескать, надо же семью сплотить – она снисходительно объясняла, что общая квартира и две машины сплачивают их не хуже ребёнка.

Мужьям «берущих» женщин, с одной стороны, преуспеть немного легче, чем мужьям «жертв», – ведь как-то надо удовлетворять аппетиты жены. Но ни успешным, ни состоятельным мужчине рядом с ними стать всё равно не удастся.

Дело в том, что женщины, не умеющие отдавать, отличаются эмоциональной холодностью и сконцентрированностью на себе. Они не способны заботиться о ком-то, дарить тепло, а могут только использовать окружающих.

В результате мужчина рано или поздно начинает чувствовать, что его используют. Не получая отдачи и благодарности от женщины, он постепенно теряет желание стараться ради неё, выдыхается. Тогда он либо просто опускает руки, что тут же сказывается на его успешности и доходах, либо начинает искать отдушину на стороне (пить или гулять, кому что милее), либо вообще уходит от женщины-потребительницы.

Мужчина же, готовый терпеть подобное отношение, обычно не способен зарабатывать деньги. Поскольку такие женщины привлекают представителей мужского пола, в детстве недополучивших тепла и обладающих заниженной самооценкой. А не уверенный в себе мужчина никогда не сможет добиться серьёзных успехов.

Балансовый отчёт

Поэтому, если вы хотите стать женой успешного мужа, учитесь соблюдать этот заветный баланс «брать-отдавать». Женщина должна дать мужчине возможность что-то делать для неё и принимать это с благодарностью. С другой стороны, женщина и сама должна быть готова давать своему спутнику жизни – восхищение, нежность, спокойствие, заботу.

Это то, что помогает раскрыть мужскую энергию, которая даёт мужчине уверенность, стремление чего-то добиваться, способность творить, созидать. И если у мужчины в полной мере раскрыта эта мужская сущность, у него всё начинает получаться. К нему по-другому начинают относиться окружающие, перед ним открываются новые возможности – и финансовые в том числе.

Но чтобы раскрыть мужскую энергию, женщине надо обязательно отказаться от:

Борьбы за лидерство в отношениях – главным должен быть мужчина. Если вы, конечно, хотите, чтобы рядом с вами был именно мужчина, а не затравленный подкаблучник. Стремления критиковать мужа или командовать им. Доверьте ему всю ответственность за семью – пусть мужчина сам принимает решения и отвечает за них. Желания направлять мужа, руководить им, указывать нужный путь, принимать за него решения. Давайте мужу возможность ошибаться и ни за что не попрекайте неудачами и просчётами. Обязанностей по содержанию семьи. Эта ответственность с самого начала должна лежать на мужчине, что называется, по умолчанию. Это не значит, что надо занять сугубо потребительскую позицию и требовать от своего избранника денег во что бы то ни стало. В конце концов, вы тоже способны зарабатывать. Но роль основного добытчика в семье должна лежать на мужчине.

Из всего этого и складывается то самое заветное отношение к мужчине, которое вызывает в нём желание меняться и достигать успехов.

…И не случайно один и тот же мужчина рядом с разными женщинами проявляет себя совершенно по-разному. Сколько примеров, когда в первом браке мужчина мало что представлял из себя, а во втором добивался признания и успеха. А всё потому, что рядом оказалась правильная женщина.

Правда, при этом и сама женщина должна быть такой, ради которой захочется меняться.

«Поэтому в первую очередь надо сменить акценты и работать не над тем, чтобы мужчина стал лучше, а над собой, – советует психолог. – Займитесь собственной самооценкой – чем она выше у человека, тем у него меньше желания поучать и управлять другим. Учитесь уважать и любить себя, тогда вы сможете таким же образом относиться и к другому. И главное – развивайтесь, не зацикливайтесь на быте или отношениях. Познавайте мир, интересуйтесь им».

И, конечно, цените своего избранника и верьте в него. И тогда вам наверняка удастся стать женой успешного мужчины.