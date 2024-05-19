Психолог усомнилась в существовании «конструктивной» критики

Эмоционально негативные суждения в свой адрес все воспринимают болезненно.

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Извлечь пользу из таких комментариев возможно лишь в случае, если они поступают от более компетентного человека после просьбы об обратной связи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Все болезненно воспринимают критику. Потому что на самом деле понятие «конструктивная критика» почти не существует. Любая критика — это эмоционально оценочное негативное суждение. В каких случаях она может быть конструктивной: когда вас критикует человек, который выше вас по компетенциям (интеллектуальным, профессиональным, статусным), который чуть выше вас по статусу, и которого вы попросили о том, чтобы он дал вам обратную связь. То есть вот эти три условия должны соблюдаться. В этом случае вы сможете взять из этой критики что-то рациональное и здравое, на что вы сможете опереться. Любая остальная критика всегда будет болезненна и это нормально, потому что вы имеете право на любые чувства в отношении критики. Если этот человек даёт вам обратную связь непрошено, то эта критика будет болезненна и фактически это будет такое эмоциональное насилие над вами. В психологии есть термин «ранение честностью», то есть, когда ты вроде бы честно говоришь человеку, а его это настолько сильно ранит, что он ничего не исправляет и его это начинает разрушать».

Если при выражении критики ощущается враждебность, следует дать аналогичный ответ, отметила специалист.

Ранее Елена Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей и подростков. Необходимо точно обозначать, за что родитель поощряет своего ребёнка. Во время этого разговора нужен зрительный контакт, отметила она.