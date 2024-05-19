Психолог рассказала, каких женщин побаиваются мужчины

Мужчины могут испытывать страх перед сильными женщинами. Об этом рассказала психолог и сексолог Ирина Гуляева. По ее словам, сильная энергетика женщин может вызывать у мужчин чувство тревоги, поскольку они ощущают мощь таких личностей.

«Мужчины боятся сильных женщин, потому что у них есть внутренний стержень», — заявила Гуляева в беседе с Пятым каналом.

Психолог также подчеркнула, что мужчины ощущают, что эти женщины излучают мощную энергию, способную вдохновить их, мотивировать и укрепить уверенность в достижении успеха.

По ее словам, девушки с сильной энергетикой, несмотря на их редкость, притягивают мужской пол, потому что предоставляют им возможность для роста и развития.

«У них есть энергия, ключ к тому, чтобы мужчина либо зарабатывал деньги, либо становился куда-то, продвигался по службе», — подчеркнула психолог.

Гуляева отметила, что это явление имеет исторические корни, когда богатых девушек стремились выдать замуж за достойных мужчин, что было выгодно для обеих сторон.

Ранее ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» и главная сваха РФ Роза Сябитова заявила, что основная ошибка женщин в отношениях заключается в ожидании инициативы от мужчин, при этом сами они не проявляют активность. Сябитова подчеркивает, что без взаимной инициативы мужчина не войдет в жизнь женщины и не будет стремиться к постоянному взаимодействию.