Психолог рассказал о «крючках» сектантов, инфоцыган и политтехнологов

В эпоху информационных войн критическое мышление становится главным, а порой и единственным «противоядием» от потоков информации, поступающей со всех сторон. Для того чтобы избавить себя от выбора определенной стороны, можно, конечно, просто не вступать в дискуссии. Но как быть с личной жизнью, которую неосознанный мыслительный процесс также может сильно осложнить? О том, как научиться трезво мыслить, «Вечерней Москве» рассказал философ Евгений Волков.

Социолог и психолог Евгений Волков начал заниматься исследованием критического мышления после 30 лет работы с жертвами сект. Он помогал семьям спасать родных от влияния деструктивных культов. Но в какой-то момент ученый понял: результат этой деятельности минимален, потому что люди не желают быть спасенными. Поэтому гораздо эффективнее не дать им попасть туда. А это возможно, только если научить людей думать и анализировать происходящее. Как это сделать, Евгений рассказал в интервью «ВМ».

— Евгений Новомирович, почему неразвитое критическое мышление вы называете новой неграмотностью?

— Отсутствие критического мышления приводит к поверхностному восприятию информации и принятию неверных утверждений. А выводы, сделанные из таких утверждений, стимулируют поведение, основанное на предубеждениях и стереотипах. Человек с неразвитым критическим мышлением становится легкой добычей для манипуляторов и мошенников всех мастей, поскольку он не способен анализировать и проверять информацию.

Другой момент, что сегодня с понятием «критическое мышление» связано огромное количество спекуляций и фальсификаций.

— Это как?

— Появилось множество экспертов якобы по критическому мышлению. При этом они практически не имеют знаний ни о тщательно разработанных концепциях и принципах критического мышления, ни о том, как напрямую развивать специфические умения, способности и черты характера. Сегодня каждый вкладывает в понятие «критическое мышление» что-то свое. Так, есть, к примеру, понятие четырехколесный транспорт. Таким транспортом может быть телега, карета, гольфкар или луноход. Когда сегодня говорят про критическое мышление, то, используя понятие «четырехколесный транспорт», один говорит о луноходе, а другой — о тракторе.

При этом на данный момент в мире существует только две модели критического мышления, разработанные профессионалами несколько десятков лет назад. Это модели американской философской ассоциации и модель Фонда критического мышления. Именно эти концепции признаны во всем мире в качестве базы дисциплины.

«Язык» мышления

— Вы на своем сайте опубликовали огромный список качеств, которыми должен обладать человек, желающий мыслить критически…

— Да, я писал о 35 аспектах. Это определенные знания и умения, связанные с организацией процесса мышления, а также такие человеческие качества, как честность, смелость, интеллектуальная скромность, последовательность, настойчивость.

Можно быть хорошим критическим мыслителем, если вы: мыслите честно — в первую очередь перед собой, последовательно, принимаете ответственность за сказанное и признаете себя малознающим. Помните Сократа с его принципом познавательной скромности: «Я знаю, что ничего не знаю»? Смелость же связана с тем, что вы не боитесь и отстаиваете свои выводы.

— Уже сейчас кажется, что это что-то сложное. Можно ли вообще обойтись без изучения этой дисциплины?

— Многие могут всю жизнь прекрасно прожить и без критического мышления. Это как иностранный язык. Без знания второго языка прожить можно, но жизнь при этом будет сильно ограничена. Язык нужен для того, чтобы много читать, общаться, понимать других, знакомиться с чужой культурой. Вот критическое мышление — ровно такая же вещь. Без него человечество жило сотни тысяч лет. Но лет десять назад критическое мышление вышло на первые места в списке необходимых навыков современного образованного человека. К примеру, сегодня для работы в ЕС и США нужно сдать тест по критическому мышлению. В ряде российских компаний сегодня тоже поводят аналогичное тестирование, и в случае плохого результата у сотрудника возникнут карьерные проблемы.

Но даже если у вас нет карьерных амбиций, то критически мыслить нужно хотя бы для того, чтобы не испортить себе жизнь…

— А как ее можно испортить?

— Без критического мышления человек уязвим. Он может легко стать жертвой маркетологов или, что хуже, каких-нибудь мошенников. Та же реклама омолаживающего крема апеллирует к людям, не умеющим трезво мыслить. Кожа благодаря крему может выглядеть лучше, но омолодиться не может. Это обман! Кроме того, многократно повторенная реклама крема создает так называемый эффект иллюзии правды.

Люди склонны доверять сообщению после его многократного повторения, и им проще воспринимать знакомую информацию, чем анализировать новую. Но если, доверившись рекламе, мы рискуем только деньгами, то в других случаях может ухудшиться качество жизни! Так, социальная психология накопила огромное количество данных о том, как люди делают неправильные выводы. Известно как минимум 200 когнитивных искажений среднестатистического человека. Возьмем утверждение о том, что все мужики — козлы.

Это генерализация — колоссальное обобщение на основании единичного случая. Вот вы столкнулись с нехорошим товарищем, и его качества в вашем сознании распространяются на всю группу мужчин. И попадание в эти когнитивные ловушки может серьезно осложнить отношения с людьми.

При этом когда студент делает грамматическую ошибку, то учитель его поправит, а когда человек мыслит неправильно — его никто не правит! Это самое печальное. Человеку кажется, что он научился мыслить, но в своих выводах он все время допускает как минимум одну из этих 200 ошибок, а работа над ошибками не проводится.

Крючок нужен жертве

— К популяризации критического мышление вы пришли после работы с людьми, подвергнувшимися влиянию культов. Какие вопросы должен задать себе человек, чтобы не стать жертвой сектантов, инфоцыган или политических радикальных группировок?

— Я в свое время составлял список таких вопросов. Среди них: «Как я приобретаю знания?» «Как наблюдаю?» «Как отношусь к фактам?» — и так далее. Но этот список ничего не решит, если человек не хочет задавать себе такие вопросы или не умеет на них отвечать. В сектах вопросы — вообще страшный грех! Их либо в принципе нельзя задавать, либо только определенные, где предусмотрены готовые ответы. В одном из деструктивных культов, где я проводил экспертизу, говорилось, что работа ума — это страшная вещь, надо от нее избавиться, нужно быть наивным и глупым как ребенок!

Печально, что в некоторых школах сегодня происходит то же самое. Ученик не может задать вопрос, который хочет. А если и задаст, то нет гарантии, что получит ответ…

— Чем отличаются «крючки» сектантов, инфоцыган или политтехнологов?

— Нет никакой разницы. У них объект один и тот же! А заглатывание крючка — свойство объекта, а не манипуляторов. Известно, что манипуляцию трудно сделать, но легко разрушить. Но манипуляции не разрушаются, потому что люди сами не хотят этого. Они клюют на то, во что хотят поверить. Одни хотят бессмертия и власти над другими, другие — более приземленных вещей: поддержки, перекладывания ответственности за себя на кого-то другого. И манипуляторы просто предлагают им это, не навязывая. Для манипулятора главное — найти аудиторию пошире. Кто нужно — сядет на крючок. А во времена повсеместного распространения интернета люди сами эти крючки находят. И в моей практике все это было сплошь и рядом.

При этом все эти особенности психологии исследованы и описаны в учебниках. Но людям эти жизненно необходимые знания не преподаются. Поэтому большинство из них остаются социально неграмотными. Я стараюсь выкладывать все важные материалы на своем сайте, чтобы у людей была возможность восполнять пробелы в знаниях.

— Правда ли, что манипуляторы набирают паству в группах плоской земли и антиваксеров, потому что у этой аудитории снижено критическое мышление?

— Не совсем. Дело в том, что там люди уже сидят на своем крючке и другие крючки они могут не воспринять. Они считают себя монополистами истины. Интересно, что предшественниками модных сегодня криптовалютных пирамид в свое время были финансовые пирамиды в формате закрытых бизнес-клубов. Мне на глаза как-то попалась их служебная инструкция. Согласно ей, на собрания для вовлечения нельзя было приглашать две категории людей — алкоголиков с наркоманами и сектантов. С первой все ясно, а что касается сектантов, то из них бессмысленно выколачивать деньги, потому что они уже обработаны.

Сменить обстановку и… излечиться

— Можно ли вывести человека из-под влияния манипулятора, если он не хочет?

— Практически нет. Он должен сам захотеть. Если у человека, попавшего в секту, нет даже намека на способность сомневаться в чем-то и желания кого-то спокойно выслушать, то даже не пытайтесь его спасти: вы зря потратите время! Вы можете поддерживать с человеком отношения, но вы не измените его убеждений.

Я 30 лет занимался консультированием друзей и родственников сектантов. Мы работали в команде с психологами и психиатрами, методистами, перепробовали все возможные методики. Результат — минимален! Если у человека есть сомнения, то он и сам начинает выходить, и в этом случае ему надо просто помочь. Но таких людей за 30 лет я могу по пальцам одной руки пересчитать.

— Выходит, и с целой страной, попавшей под чужое влияние, то же самое?

— В свое время существовала условно легальная практика, которая называлась насильственное перепрограммирование. В рамках этой практики человека хватали на улице, засовывали в машину и отвозили в какой-нибудь домик в лесу, где с ним неделю, а то и больше беседовали специалисты — бывшие члены той же секты, психологи и социальные работники.

Организаторы следили за тем, чтобы человек никуда не сбежал и ни с кем из сектантов не связывался. Эффективность практики составляла 60 процентов, то есть две трети случаев заканчивались выходом сектантов из культов.

Я лично знаю людей, которые успешно проходили эту процедуру. Кроме того, если человеку просто резко и радикально изменить среду на длительное время, то случится спонтанная ремиссия — человек может прийти в себя даже без участия депрограммиста! Одна бывшая участница очень нехорошего культа рассказывала мне, что она на какое-то время отвлеклась от дел секты, чтобы решить свои проблемы и получить образование. А вернувшись, посмотрела на руководителя культа, и ей стало противно. С этого момента у нее начался процесс выхода из секты.

То же работает и для граждан целой страны. Им нужно изменить условия среды, чтобы они могли другими глазами взглянуть на происходящее. Впрочем, в истории все всегда и везде так и происходило. Когда резко меняются условия и обстоятельства, народы тоже начинают волшебно меняться.

— ИИ в отличие от людей не подвержен эмоциям. Может быть, нам стоит применять ИИ для принятия решений вместо того, чтобы обучаться критическому мышлению?

— Глубокое заблуждение, что ИИ способен более трезво оценивать некоторые вещи. Нейросети научились создавать системы, позволяющие машине самостоятельно обучаться на огромных массивах текста в сети, используя заданную человеком логику компоновки и связи. Но ведь и тексты, и логика созданы людьми. А люди несовершенны! И их ошибки в сгенерированных текстах с каждым последующим воспроизведением накапливаются. Если человек подвержен когнитивным искажениям, то ИИ, обучающийся на человеческих языковых моделях, может скопировать ряд когнитивных ошибок, а ИИ, обучающийся на сгенерированных текстах, накапливая ошибки, деградирует. Соответственно, ИИ — это как крем, омолаживающий на 10 лет, — исключительно маркетинговый ход! Это машина по выборке из человеческих текстов в определенных пределах и с определенными характеристиками. Никаким интеллектом там на данный момент не пахнет.

Самому выбрать веру

— Как ориентироваться в потоке противоречивой информации? К примеру, глобальное потепление: половина ученых утверждает, что это миф, а вторая — что оно есть и очень опасно…

— Есть понятие веса аргументов. Соответственно, количество аргументов может быть одинаковое, а вот их вес — разный. На мой взгляд, вес аргументов, оценивающих глобальное потепление вследствие человеческой деятельности как надвигающуюся опасность, превалирует.

А вообще, дело не в том — верить или нет в глобальное потепление. Здесь нужно выбрать веру более фундаментального уровня. Задать себе вопросы: верю ли я в определенные научные методы? Верю ли я в определенные научные институты? Верю ли рейтингам определенных научных журналов? Соответственно, какую веру выберет человек, то и будет для него более весомым и значимым.

— То есть критическое мышление — это не про поиск истины, а про сознательный выбор веры?

— Человек существует и работает на основе веры. Вера — это основа мышления. Но есть верования, стихийно приобретенные, а есть те, что критически переработаны. Переработанные верования — и есть первый шаг к критическому мышлению. Критическое мышление — это осознанный и критический аудит своих верований.

ДОСЬЕ

Евгений Новомирович Волков родился в 1956 году. Окончил НГУ им. Н. И. Лобачевского, историко-филологический факультет. Кандидат философских наук с 1990 года. Социальный психолог, социолог, тренер и консультант, эксперт по социальному воздействию и судебный эксперт по гражданским и уголовным делам, связанным с социально-психологическим насилием, манипулированием, мошенничеством и нанесением социально-психологического ущерба. С 1993 года занимается проблемами деструктивных культов: консультирует жертв деструктивных культов и их родственников, помогает выстроить профилактическую работу государственным и муниципальным органам и учреждениям. Автор более 100 научных работ по истории, политологии, социологии, социальной и практической психологии, многих научно-популярных и дискуссионных статей и публицистических эссе.