Мужчины рассказали о своем отношении к радикальному методу контрацепции

Мужчины, задумывавшиеся над возможностью вазэктомии — мужской стерилизации с перерезкой семявыводящих протоков, — рассказали о своем отношении к этому радикальному методу контрацепции. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие комментаторы отметили, что пришли к вазэктомии осознанно, после рождения кровных детей. Однако они просят помнить, что процедура хоть и считается обратимой, не всегда оказывается таковой, а человеку может захотеться завести еще детей в будущем.

Мы с женой не хотели больше детей, а вазэктомия — более легкая операция, чем женская стерилизация. Помните, что гарантий обратимости нет, рассчитывайте, что операция делается навсегда, а не на время. Мой друг снова женился, новая жена захотела детей, две операции по восстановлению протоков, и он все еще стреляет холостыми. Она развелась с ним и вышла за фертильного мужчину, - Paulstan67, пользователь Reddit

serene_brutality, пользователь Reddit:

Я перерезал протоки после третьего. Но брак разрушился, и женщины, которые хотят детей, мне отказывают

В комментариях также отметился человек, рассказавший о переменах в сексуальной жизни после операции.

Интимная жизнь стала даже лучше. Два самых плодовитых человека на земле женились, и мы бы рожали безостановочно. Мне стоило на нее только посмотреть, и бабах! — через 40 недель рождался новый налогоплательщик, - AnybodySeeMyKeys, пользователь Reddit

Один из пользователей призвал мужчин заранее узнавать о возможных осложнениях после этой процедуры.

У меня развился послеоперационный болевой синдром из-за возросшего давления в органе, были и другие осложнения. Я был спортсменом, а в итоге до почтового ящика не мог дойти. Два года и две восстановительные операции спустя я уже не испытываю боли, но потратил на здоровье много денег, - Republik09, пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, посылавшие откровенные фото не тем адресатам, раскрыли последствия своих ошибок. Некоторые рассказали, что получатели их случайных интимных фото сделали вид, что ничего не произошло.