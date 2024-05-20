Сексолог посоветовал, как предложить партнеру эксперименты в интимной жизни

Эксперименты в постели очень сильно повышают уровень близости в отношениях двоих, но не каждый умеет про это говорить и правильно преподносить информацию. Как предложить партнеру разнообразить интимную жизнь спросили у сексолога Алины Мурзагалиевой.

© Eva.ru

Добавлять новизну в интимную жизнь многие пары боятся зачастую потому, что кажется, что классический секс по итогу станет неинтересным. Но, к счастью, это огромный миф, и именно эксперименты в постели дают соскучиться по классике, ведь не зря говорят «классика всегда в моде», а также помогают сформировать еще большее доверие друг другу, посмотреть на себя с другой стороны и познакомиться с собой и партнером заново.

Сексуальные эксперименты повышают уровень близости в отношениях, но не каждый умеет про это говорить и правильно преподносить информацию. Экспериментом можно как напугать, так и наоборот, заинтересовать.

Иногда само предложение или интонация, с которой оно произнесено, звучат так, что партнер, даже если в теории ему было бы интересно попробовать предложенное, откажется. А другой разочаруется, и более предлагать не будет.

Умение говорить — прекрасный навык не только в паре, но и в принципе в жизни, который помогает доносить свои мысли такими, какие они есть у нас в голове на самом деле.

Первое и самое простое, что нужно сделать, это узнать у партнера о его желаниях издалека, особенно, если ранее у вас еще ни разу не заходила речь о разнообразии в постели. В идеале узнавать все это еще в самом начале отношений, но даже если вы вместе уже долгое время и только сейчас решились на эксперименты — это не страшно, так тоже бывает. Как известно, лучше поздно, чем никогда.

Если вы уже знаете друг друга, попробуйте зайти через романы или фильмы.

Найдите кино, где есть сексуальная сцена, которую вы бы хотели воплотить в жизнь и предложите партнеру посмотреть кино вместе. Когда дойдете до нужного фрагмента, аккуратно и будто невзначай скажите: «Вау! Как красиво! А ты бы хотел попробовать что-то подобное?». Дальше остается слушать и наблюдать реакцию партнера. Если он говорит: «да, это может быть интересно», можно сразу обсудить, как и где вы можете попробовать подобное. В этом случае расскажите все подробности вашей фантазии. Если же партнер сразу и твердо говорит «нет», значит это означает «нет» и он/она не готов(а) к подобному.

Похожий вариант можно предложить через книгу. Можно выбрать произведение, где вы прочитали красивую сексуальную сцену, нафантазировали ее, и говорите партнеру: «Ты представляешь, я прочитала такой классный роман … и там была такая красивая постельная сцена в ванной (можно придумать свой вариант или предложить повторить сцену в книге), а ты бы хотел попробовать подобное? Как ты относишься к таким экспериментам?» И, соответственно, ждем ответа и реакцию партнера.

Если вы только начинаете строить отношения, старайтесь изначально открыто говорить на тему секса, экспериментов и фантазий. Как минимум, это дает ценные знания о партнере, насколько он раскрепощен или зажат, насколько хорошо он знает свое тело и поможет вам в будущем доставить ему/ей удовольствие. Незнание своего тела часто служит имитацией оргазмов и приводит к обидам. К тому же, вы будете понимать, насколько сходитесь или расходитесь с партнером в своих представлениях об удовольствии, в желаниях и фантазиях, в потребностях.

Как же еще можно говорить об экспериментах в постели?

Ролевые игры

Ролевые игры могут быть как легкими, так и с хорошими сценариями, где необходимо готовиться. Начните с легкого секстинга и эротического фото: «Добрый вечер, мой самый лучший мужчина! Сегодня дома тебя ждет твоя жаркая женщина! Поторопись!» Когда ваш мужчина придет, пусть дверь ему откроет как раз та самая жаркая тигрица, которая так и хочет сделать что-то приятное своему мужчине! Дома может уже играть легкая музыка для секса, приглушенный свет добавит атмосферы, приготовьте небольшие закуски и шампанское, а также помните про запахи: афродизиаки станут вашими друзьями навсегда и помогут расслабиться. Такие эксперименты никого не оставят равнодушным, а вечер запомнится надолго, и вы оба будете с нетерпением ждать следующего раза.

Карточки

Великолепный вариант как для пар, которые только познакомились, так и для тех, кто уже давно в отношениях. Сейчас существует множество вариантов игр, которые представляют из себя карточки с вопросами на темы секса, близости, ценностей. Игровая форма всегда воспринимается легче, чем «серьезный разговор». Если вы приобретаете их один/одна, то уже дома или в кафе можно сказать: «Ты знаешь, я купила такую классную игру, давай поиграем прямо сейчас?!» Если вы находитесь где-то в общественном месте, это само по себе способно очень сильно возбудить, и игра может интересно развернуться. Партнеры по очереди достают карты и зачитывают вслух вопросы, а затем обсуждают свои ответы. Конечно, стеснение и смущение может присутствовать, но важно быть искренним и открытым к разговору, и акцентировать внимание на игривости и легкости процесса. Если на карте задание, которое выполнимо прямо сейчас, можно попросить это выполнить. Если партнер стесняется, возьмите инициативу на себя и, вытащив для себя следующую карточку, осуществите задание в том месте, где вы находитесь.

И очень важный момент: если партнер отказывает или говорит, что ему что-то не нравится, это абсолютно нормально, и к этому нужно быть готовым, начиная подобные разговоры. Необходимо узнать, а какие эксперименты хотел бы он в свою очередь, или, если если не хочется ничего, то почему, ведь часто отказ может быть просто из-за стеснения или потому, что человек никогда подобного не пробовал и боится показаться несексуальным. Важно прислушаться к себе и партнеру и выбрать тот вариант коммуникации, который подойдет обоим.