Женщина потеряла интерес к сексу после родов и столкнулась с непониманием мужа

После родов молодая женщина потеряла интерес к сексу и столкнулась с непониманием мужа, который настаивает на интиме. Ее слова цитирует издание Mirror.

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По словам женщины, около месяца назад она стала матерью. Переношенную беременность пришлось стимулировать, и процесс до рождения малыша продлился 36 часов. Сами роды она описывает как легкие — врачам не пришлось накладывать швы, однако она не чувствует себя готовой к сексу после того, как пройдут шесть рекомендованных недель полового спокойствия.

«Муж не перестает говорить, как наконец займется со мной любовью. Один раз я занялась с ним оральным сексом, и было гадко, желания нет вообще», — пожаловалась женщина.

Мужчина, продолжила она, реагирует на ее низкое либидо «как обиженный ребенок».

«Я пытаюсь объяснить, что мое тело прошло через многое, в моей матке буквально гигантская дыра, у меня только что закончилось продлившееся пять недель кровотечение, и я все еще сильно пахну лохиями там. Я не сексуальная, мне нужно еще понять, как с этим всем разобраться», — заключила она.

В комментариях женщины поддержали автора поста.

«Скажите ему, пусть помастурбирует. Что никому не нравятся выпрашивающие секса мужчины. Что чем больше он требует того, что нужно только ему, тем он менее привлекателен», — посоветовала одна из пользовательниц форума.

Ранее коуч по отношениям Джейн Грин дала совет боящейся секса после рождения ребенка женщине. Она заявила, что мужчины, какими бы понимающими они ни были, не в состоянии до конца осознать, почему женщины эмоционально или физически неспособны заниматься сексом.