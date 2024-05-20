Психолог рассказал, что такое FOPO и почему не стоит зависеть от мнения окружающих

Если значение аббревиатуры FOMO, обозначающей страх упущенных возможностей, все интересующиеся психологией давно уже выучили назубок, то схожее сокращение — FOPO — не снискало подобной славы. А обозначает оно не что иное, как страх мнения других людей. По словам психолога Майкла Жерве, FOPO — это все, что вы делаете только ради того, чтобы не выглядеть глупо в глазах других людей из-за страха быть ими отвергнутой.

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«Вместо того чтобы сосредотачиваться на собственных мыслях, чувствах и опыте, мы размышляем о том, что кто-то другой может думать о нас, а может и не думать», — объяснил эксперт в беседе с HuffPost.

Специалист привел несколько примеров, которые помогут лучше понять суть явления. Это случаи, когда вы смеетесь над шуткой, не считая ее смешной, делаете вид, будто смотрели фильм, о котором идет разговор, задерживаетесь на работе допоздна, стесняясь уйти вовремя, но раньше начальника.

Подобное поведение усугубляют соцсети, где все сводится к заветным лайкам — то есть получению одобрения других во что бы то ни стало. В результате велик риск переоценить важность чужого мнения — вы начинаете действовать против своих интересов, в том числе когда ваших жертв никто не оценит и даже не заметит.