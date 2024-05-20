Секс в походе: что нужно помнить, правила безопасности

Из всех мест, где можно заняться сексом, лес и вообще красоты средней полосы особенно волнуют. Согласитесь, есть что-то удивительно первобытное и мистическое в том, чтобы сделать это на природе. Если, конечно, вы хорошо и правильно подготовились. Вот несколько ключевых моментов, которые следует иметь в виду, чтобы секс в походе удался.

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Зачем заниматься сексом на природе

Вопрос звучит диковато, но вдруг вы не являетесь поклонником игрищ на свежем воздухе. Нет ничего романтичнее, чем заниматься любовью в лесу, под звездами или в палатке. Вы чувствуете связь с природой и с открытым космосом, если угодно. И это привносит элемент сакрального и невероятного в вашу очевидную и обычную рутину в спальне.

Наденьте подходящую одежду

Любые души прекрасные порывы очень скоро угаснут, если вы банально замерзнете. Не говоря уже о других, кхм, стратегически важных местах, которые явно не стоит морозить.

«Выбирайте теплую, комфортную одежду Dri-FIT. Резинки — ваш надежный друг. Нет, не те, о которых все дружно подумали (хотя презервативы вам тоже нужны), а те, которые позволяют быстро снять штаны, например. И мгновенно надеть их обратно», — объясняет сексолог Елена Тихонова. Идеальный вариант — одеться «капустой» и снимать по мере необходимости лишнее.

Убедитесь, что ваша палатка хорошо оборудована и надежно закреплена

Что касается комфорта, то от установки палатки может зависеть весь ваш сексуальный эксперимент. Если вы не хотите быть ограничены в пространстве, вам нужна большая палатка. А если вы отправляетесь в поход в летнее время, выбирайте конструкцию с возможностью вентиляции. Заядлые туристы знают, что в летний день в палатке быстрее становится жарко и душно.

Кроме того:

«Земля всегда более неудобна, чем вы думаете. Хороший спальный мешок — это здорово, но возьмите с собой что-нибудь, что можно положить вниз — коврик для йоги или надувной матрас. Это не только добавит мягкости, но и поможет избежать возможной сырости», — добавляет Елена.

И проверьте, надежно ли установлены распорки: вряд ли вам хочется потом пол-ночи барахтаться в куске брезента или нейлона, который вы уронили на себя в пароксизме удовольствия. А игры в Карлсона и палатку — для другой возрастной категории.

Упакуйте самое необходимое

Если на повестке дня вашего похода стоит не только наслаждение ландшафтами, но и секс, вам понадобятся дополнительные вещи, помимо обычного походного снаряжения. Елена советует убедиться, что все секс-игрушки, которые вы берете с собой, полностью заряжены, а батарейки поменяны на свежие.

«Возьмите с собой хорошую смазку на водной основе и салфетки для уборки», — добавляет она.

А для безопасного секса и чистоты в палатке вам, вероятно, стоит взять с собой презервативы, в зависимости от того, какими видами секса вы будете заниматься.

Не оставляйте следов

Как и в любом походе, не нужно оставлять за собой следов. Все, что вы принесли с собой в кемпинг, вы должны забрать, когда будете уходить, включая упаковку от одноразовых лубрикантов, использованные презервативы, салфетки, туалетную бумагу и т. д. Как только вы устроитесь в кемпинге, сразу же заведите мусорный пакет, чтобы избежать любого засорения природы. Которую нужно беречь.

Следите за огнем

Если вы вольготно расположились возле романтически потрескивающего костра, поглядывайте за ним одним глазом. Пусть искры летят только от ваших чувств, а вот прожженная палатка, обугленные машины или разные там части тела вряд ли приведут вас в восторг. Обратное «пешком, с мешком, по шпалам, босиком» никому не нужно. Осторожнее с огнем, пожалуйста!

Будьте проще

«Избегайте всего слишком сложного. Как бы ни было весело, не надо стремиться к чему-то вычурному или экстремальному», — предупреждает сексолог.

Неважно, где вы находитесь — в палатке или нашли укромное местечко в лесу, — не городите огорода с позами и просто получайте удовольствие. Почему? Да потому, что врачи или спасатели, случись что, будут ехать до вас долго, очень долго. Если вы сумеете залезть на мачтовую сосну, чтобы поймать сеть для вызова. Оно вам надо?