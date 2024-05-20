Психолог рассказала, как определить удовлетворенность своей работой

На этот показатель указывают состояние комфорта, интерес во взаимодействии с коллегами и рост капитализации. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

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«Есть несколько критериев, которые помогают понять, насколько человек доволен работой. Во многом это разложенная пирамида Маслоу. Человеку должно нравиться его рабочее место, ему должно быть комфортно и удобно, человеку должна нравиться деятельность, которую он выполняет с точки зрения технологии, процедур, контроля. Человеку должно быть интересно взаимодействие с окружающими, которые есть на работе, признание, уважение, обратная связь, ощущение развития, понимание того, что он капитализируется, находясь в профессиональной среде. Что его личная капитализация, то есть значимость, повышается. Ещё один важный фактор — материальное вознаграждение, его объём и соответствие задачам».

Лейкина подчеркнула, что работа занимает огромное место в жизни человека и не оценивать удовлетворённость и то, как ты реализуешься в этой сфере, неправильно.