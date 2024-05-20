Психолог рассказала, как определить удовлетворенность своей работой
На этот показатель указывают состояние комфорта, интерес во взаимодействии с коллегами и рост капитализации. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.
«Есть несколько критериев, которые помогают понять, насколько человек доволен работой. Во многом это разложенная пирамида Маслоу. Человеку должно нравиться его рабочее место, ему должно быть комфортно и удобно, человеку должна нравиться деятельность, которую он выполняет с точки зрения технологии, процедур, контроля. Человеку должно быть интересно взаимодействие с окружающими, которые есть на работе, признание, уважение, обратная связь, ощущение развития, понимание того, что он капитализируется, находясь в профессиональной среде. Что его личная капитализация, то есть значимость, повышается. Ещё один важный фактор — материальное вознаграждение, его объём и соответствие задачам».
Лейкина подчеркнула, что работа занимает огромное место в жизни человека и не оценивать удовлетворённость и то, как ты реализуешься в этой сфере, неправильно.