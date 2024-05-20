Психолог рассказала об избавлении от негатива при хоровом пении

Через звучание нужных вибраций человек становится настройщиком своего организма, заявила НСН Екатерина Смирнова. Психолог Екатерина Смирнова в беседе с НСН заявила, что пение помогает освободиться от негативных эмоций и настроить себя на положительный лад.

Ранее ученые МГППУ выяснили, что пожилые люди, которые занимаются академическим хоровым пением, отмечают улучшение своего эмоционального, физического и когнитивного состояния, а также ощущают себя более счастливыми.

«Все вокруг нас состоит из вибраций. Как человек звучит, так он и живет. Когда происходит хоровое пение, когда все поют одну и ту же песню, происходит усиление вибрации. Звучание определенных слов тоже важно. Если песня наполнена негативным смыслом, то и внутри человека начинается разрушение. Также стоит указать на нейронные связи. Песня – тренировка мозга, когда включаются голос и дыхание, что полезно для организма. Когда мы поем, мы неосознанно сами себя оздоравливаем. Это вибрация самоисцеления, самонастройки. Через звучание нужных вибраций внутри человек становится настройщиком своего организма. Когда человек поет, происходит высвобождение негатива. Как баня очищает человека физически, так пение очищает от негатива, такая баня души», - сказала собеседница НСН.

Ранее ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».