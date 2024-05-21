Мужчина обратился за помощью из-за отсутствия чувств к идеальной секс-партнерше

Эксперт по отношениям Джейн О`Горман дала совет молодому мужчине, который признался в отсутствии чувств к идеальной секс-партнерше и заявил, что интим — единственное связующее их звено. Слова специалистки приводит издание Daily Star.

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Мужчина рассказал, что у него с подругой страстный секс без ограничений.

«Мы используем наручники и воск. У нас обоих высокое либидо, но ни групповой секс, ни любовники на стороне нас не интересуют, мы полностью удовлетворяем друг друга. Но больше у нас ничего общего», — объяснил он.

По словам автора письма, если он с подругой выбирается в бар или встречается с друзьями, они между собой даже не общаются. Он также не стал скрывать, что терпеть не может родственников избранницы, и поездки к ним для него — настоящее мучение.

Она ненавидит мою еду, а я ненавижу то, как она водит, поэтому мы едим и путешествуем раздельно. Мы оба убеждены, что созданы друг для друга в постели, но вне ее мы совершенно разные, и это расстраивает. Наши отношение односторонние и неустойчивые, - из письма мужчины к Джейн О`Горман

В ответ О`Горман констатировала, что здоровые отношения предполагают общение, общие интересы и сочувствие. Она отметила, что мужчина в своем сообщении ни разу не упомянул любовь.

«Я понимаю, что ваша сексуальная жизнь прекрасна, но отношения должны быть чем-то большим. Если вам не нравятся привычки, взгляды ни жизнь или решения друг друга, сможете ли вы когда-нибудь сделать друг друга по-настоящему счастливыми?» — задалась она вопросом.

Эксперт по отношениям отметила, что, скорее всего, партнеры попросту привыкли к сексу друг с другом и остаются вместе лишь по привычке. Также она рекомендовала поинтересоваться, довольна ли такой жизнью партнерша. Возможно, с возрастом она захочет более теплого общения и комфорта.

В заключение О`Горман призвала мужчину откровенно обговорить все детали с партнершей и после этого и решить, стоит ли продолжать поддерживать такие отношения или все же лучше не терять времени и начать строить крепкие семьи с другими партнерами.

Ранее Джейн О`Горман дала совет мужчине, уставшему от секс-вечеринок. Она рекомендовала ему научиться говорить твердое «нет».