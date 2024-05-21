Психолог Василькова: женщины не могут доверять мужчинам из-за ухода отца из семьи. Доверие — очень хрупкая, но важная вещь в отношениях. Часто проблемы с доверием идут из детства и мешают строить счастливый союз. Женщина разочаровывается в любви и прочно убеждает себя, что на мужчин нельзя положиться. Почему так происходит и как научиться доверять мужчинам, «Секрет фирмы» узнал у психолога.

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Почему женщины не доверяют мужчинам

По словам психолога Тани Васильковой, есть две причины, из-за которых женщина никогда не сможет довериться мужчине.

Отношения с отцом

Первый мужчина в жизни каждой женщины — это её папа.

Таня Василькова, психолог, писательница:

Если мы помним предательство со стороны родного человека (невыполненное обещание, уход из семьи), то, вероятнее всего, вырастем с убеждением в том, что на мужчин нельзя положиться и никому из представителей сильного пола нельзя доверять.

Ребёнок под влиянием матери будет взрослеть и всё больше убеждаться, что мужчинам нельзя доверять, потому что они все — предатели.

«С такой установкой девочка растёт, а далее начинает прибегать к той же модели поведения, что и мать, то есть, ожидать подвоха от всех мужчин, и проблема здесь не в конкретном человеке, а в неправильном видении ситуации изначально», — добавила психолог.

Установка «ты не должен меня предать»

Если вы входите в отношения с установкой «никто не должен меня обманывать, иначе это предательство», избежать разочарования не получится, уточнила Василькова.

«Признайте тот факт, что все люди на свете время от времени лгут, скрывают какую-то информацию, и данное поведение является естественным. Не стоит ждать от партнёра прозрачности и абсолютной честности, потому что и вы сами не можете гарантировать любимому человеку подобные вещи», — сказала она.

Как строить отношения

По словам психолога, отношения нужно строить без ожиданий — даже если мужчина ваш законный супруг, он всё равно вам ничего не должен.

«Очень часто представители сильного пола намеренно недоговаривают определённые вещи или вовсе скрывают их от женщин, потому что предвидят реакцию, которая произойдёт, если они всё честно скажут. Нередко мужчины просто берегут своих эмоциональных половинок от раздражающих факторов, предпочитая промолчать, что является, скорее, мудростью», — отметила специалист.

Нужно принимать мужчину таким, какой он есть, и не требовать кристальной честности, тогда и глобальных разочарований не будет.

О том, как понять, что партнёр вам не подходит, «Секрет» рассказал в этом материале.