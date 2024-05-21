Почему счастье не вечно и как его продлить

Психолог Долгов: продлить счастье помогает практика благодарности и новый опыт. Порой кажется, что, стоит только достичь желаемого (уйти с нелюбимой работы, купить квартиру или завести семью) — и в жизни наступит вечное счастье. Но когда заветное желание сбывается, через некоторое время мы понимаем: эйфория ушла, а ей на смену пришли более привычные переживания. Психологи называют это явление гедонистическая адаптация.

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Что такое гедонистическая адаптация

Психика человека стремится к стабильности. Ей не так важно, что произошло — что-то хорошее или плохое. Она в любом случае будет стараться вернуться к базовому эмоциональному состоянию, объяснил клинический психолог, к. м. н. Денис Долгов.

Это и называют гедонистической адаптацией. Иногда она вызывает параллельно разочарование и ощущение застоя.

Как продлить ощущение счастья

Полностью избавиться от гедонистической адаптации нельзя. Зато можно снизить её влияние. Вот что для этого можно сделать:

практиковать благодарность, чтобы ощущать ценность повседневных радостей и даже небольших успехов;

ставить новые цели и стараться их достигать;

концентрироваться не на цели, а на пути к ней, наслаждаться процессом;

чаще пробовать новое, добавлять впечатлений и опыта в свою жизнь.

Каждый под счастьем понимает что-то своё. Но у психолога Михаила Лабковского есть универсальный рецепт, как достичь этого состояния. Ищите его здесь.