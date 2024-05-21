За что женщины так любят телеведущего Джереми Кларксона

Результаты опроса жительниц Британии сильно удивили пользователей Сети. Согласно данным сайта Illicit Encounters, 64-летний телеведущий заставляет трепетать сердца тысяч соотечественниц. Возможно, Джереми Кларксон не соответствует общепринятым стандартам красоты и сексуальности, однако это нисколько не мешает ему оставаться на вершине успеха.

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Кларксон и его ферма – это нечто вроде Ноева ковчега. Все мы знаем о его непростом характере, однако в некоторых сериях своего шоу он показывает, что может тронуть самые глубокие сердечные струны. Кроме того, его фермерский образ жизни заставляет биться сердца миллионов женщин, — отметила представитель Illicit Encounters Джессика Леони.

Более того, Кларксон становится самым сексуальным мужчиной Великобритании уже второй год подряд. В этом году он вновь обошёл мировых любимцев Киллиана Мёрфи, Тома Холланда и других. Всего же дамы могли оценить 50 предложенных в опросе кандидатов.