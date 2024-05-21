Психолог назвала необычный способ для избавления от негатива

Избавиться от негативных эмоций поможет пение, заявила в беседе НСН психолог Екатерина Смирнова. Кроме того, при пении происходит тренировка мозга, поскольку включаются одновременно и голос и дыхание, подчеркнула специалист.

© Unsplash

Песня – тренировка мозга, когда включаются голос и дыхание, что полезно для организма. Когда мы поем, мы неосознанно сами себя оздоравливаем. Это вибрация самоисцеления, самонастройки. Через звучание нужных вибраций внутри человек становится настройщиком своего организма. Когда человек поет, происходит высвобождение негатива. Как баня очищает человека физически, так пение очищает от негатива, такая баня души, — уточнила Смирнова.

Психолог также обратила внимание на слова и смыслы в песнях. По ее словам, композиция, которая содержит в себе негативный смысл, может привести к разрушениям внутри человека.

Телеведущая Елена Малышева ранее назвала стресс является неотъемлемой частью жизни. Однако она отметила, что бороться с ним эффективно помогает физическая нагрузка. Также на помощь может прийти медленное дыхание с задержкой на вдохе.