В машине и под дождем: как разнообразить супружеский секс

У вас прекрасная семья, вы по-прежнему любите друг друга: но вот беда, супруг все больше воспринимается кем-то вроде брата. Поэтому секса с ним хочется все меньше и реже, и это вас волнует и печалит. Без паники! Есть отличные способы вернуть в отношения былую страсть. Все довольно просто.

© Unsplash

Попробуйте связывание

Бондаж — одна из самых захватывающих идей для секса, которая позволит вам и вашему супругу получить мгновенный заряд бодрости. Вам придется уступить супругу, если на вас наденут наручники или свяжут руки шелковым платком.

«Однако обязательно заручитесь согласием партнера и проверяйте его комфорт на каждом этапе. Кроме того, определите безопасное слово, которое каждый из вас может использовать, чтобы остановить процесс в любой момент», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Заниматься сексом в машине

Фактор риска, распахнутые настежь окна (или закройте их наглухо, чтобы они эротично запотели) и ограниченный выбор поз делают эту идею очень привлекательной.

«Это секс, который каждый должен попробовать хотя бы раз в жизни. Только убедитесь, что вы хорошо подготовились и припарковались в безопасном месте», — напоминает Ольга.

Заниматься сексом по телефону

Еще не готовы к прямо-таки сексу по телефону?

«Начните с секстинга. Его гораздо проще инициировать, а ваши откровенные слова во время переписки хорошо согреют вас для реального интима», — подсказывает Ольга.

Используйте секс-игрушку, чтобы доставить себе удовольствие

Подобные шаловливые действия в сексе требуют уверенности и доверия к партнеру, но они сведут вас с ума, если вы найдете в себе смелость «выйти из шкафа».

«Вы будете наслаждаться желанием в глазах своего супруга, когда будете доставлять удовольствие себе, а мужчина будет возбужден, наблюдая за тем, как вы услаждаете себя», — уверяет Ольга.

Используйте секс-игрушку на своем партнере

Удивите своего супруга забавным или любопытным экспериментом с дилдо или вуманайзером. Это озорная секс-идея, которая, возможно, вдохновит вас на новые эксперименты в будущем и поднимет вашу сексуальную жизнь на новую высоту.

Смотрите порно с партнером

Ищете новые идеи для секса? С ними при просмотре фильма для взрослых могут быть вопросы (помним, что это постановка, в которой участвуют хорошо тренированные актеры), но вот атмосферу они могут создать, так что вы оба получите удовольствие.

Занимайтесь сексом под дождем

Вот одна из новых секс-идей. Если у вас есть под рукой укромное место, где вы можете промокнуть, но при этом вас никто не застукает, то вам повезло! Ощущения от дождя и секса — ну, это точно очень чувственно и романтично.

Снять секс-видео

Эту идею, вероятно, стоит приберечь только для партнеров, которым вы глубоко доверяете. Но если уж вы решитесь, вам однозначно понравится как ощущать себя героями порно, так и смотреть потом то, что получится. Кстати, это будет отличный повод зайти на второй круг!

Сходите в стриптиз-клуб

Одна из секс-идей, которая может вывести вас из зоны комфорта и привести в нужное настроение, — это поход в стриптиз-клуб. Заранее договоритесь, в какой момент вы улизнете — или, может быть, займитесь бурным сексом прямо в туалете заведения?

Проведите вечер голыми вместе

«Один из интересных способов разгорячиться — провести время с партнером без одежды. Вы можете находиться рядом друг с другом и заниматься обычными делами, но совершенно голыми. Это может быть сексуально стимулирующим и соблазнительным для вас обоих», — говорит Ольга.

Только убедитесь, что дома случайно нет детей и свекрови, а собаки и хомячки накормлены и выгуляны.