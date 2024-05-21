Как прокачать самооценку и стать уверенной в себе женщиной

Солнце, легкие наряды, оголенные плечи и юбки выше колена. Летний период словно лакмусовая бумажка — способен выявить все женские комплексы, чья самооценка не является стабильной. Мы спросили психолога и автора тренинга по самооценке Елену Сапфирову, о том, как повысить наше мнение о самих себе в летний период.

© Unsplash

"Начнем с того, что работать со своим внутренним состоянием нужно в любое время года. Самооценка — величина непостоянная. Она меняется в зависимости от места, настроения, окружения и того, в какой среде вы находитесь", — рассказывает психолог.

Имеет значение и то, как вы оцениваете себя, что и как о себе думаете. Поэтому важно соблюдать ряд правил по повышению самооценки.

Не сравнивайте себя

"Как правило, когда мы сравниваем, фиксация всегда происходит в сторону "лучшего в других — худшего во мне". Необъективно, согласитесь? А теперь дам вам простое упражнение: сравните себя с первыми пятью прохожими. Вы увидите, что наш хитрый мозг сравнивает нас не со всеми, он избирательно находит тех, об кого можно «ментально пораниться", — объясняет Елена.

Поэтому сравнение себя с другими — это прямой путь к страданию. А подключив осознанность, вы заметите, сколько же в вас прекрасных качеств.

Не концентрируйтесь на своих недостатках

Этот пункт является логическим продолжением первого и одной из вреднейших ментальных привычек.

"Подойдя к зеркалу, что вы замечаете в первую очередь? Лишние сантиметры на талии или прекрасные ямочки на щечках? Фокус внимания порождает целую цепочку реакций внутри организма, подключаются эмоции, гормональная система. Тем самым формируется ваше личное отношение к себе, назовем это контекст", — делится специалист.

А в каком контексте живете вы: замечаете только минусы? Либо только плюсы? Адекватное и добродушное отношение к себе — ключ к стабильной самооценке в любое время года.

Подружитесь с внутренним критиком

Наша прекрасная субличность торопится сообщить, что в нас не так. Алгоритм действия: сначала замечаем своего критика. Психолог говорит, что можно даже дать ему имя, например, «Недовольный малый» или «Придира». После необходимо спросить: а чьим голосом на самом деле он говорит? Осознав это, вы поймете, что данное явление — всего лишь привет из прошлого. И чтобы по-настоящему использовать это конструктивно, задаем вопрос: «Критик, ты все знаешь, а что мне делать с этим? Дай свой мудрый совет?». Так, внутренний критик превращается в союзника, и вот вы уже вместе разрабатываете план по совершенствованию себя. А ваш внутренний диалог превращается из деструктивного в конструктивный.

Взрастите в себе любящего родителя

С тем трепетным отношением, которого вам так не хватало.

"Поддерживаем себя, поощряем, внимательно относимся к эмоциям, спрашиваем чего бы хотелось на самом деле. Перевоплощаемся из внутренних палачей в адвокатов", — дает совет Елена. Любящий родитель всегда увидит нечто особенное, поддержит, поможет.

Высокая самооценка — это не врожденное качество, а сформированное в процессе жизни. Психолог говорит, что высокая самооценка может пошатнуться в любой момент, когда зона вашего комфорта нарушена или находится в зоне риска. Мы же стремимся к самооценке стабильной, а это значит — полюбить себя, научиться верить в собственные силы, что возможно только через ежедневную работу над собой и своими мыслями. Все начинается с малого, но даже десять минут в день работы над собой способны изменить ваше привычное отношение к себе!