«Беременный» секс: все плюсы и минусы близости во время ожидания малыша

Секс во время беременности, конечно, не противопоказан, однако важно помнить, что такая интимная активность должна быть согласована с вашим лечащим врачом.

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Мы поговорили с гинекологом Вероникой Грибовой, которая рассказала о плюсах близости во время интересного положения женщины, а также об опасностях, поджидающих беременную при слишком неаккуратном половом акте.

Плюсы секса во время беременности

Выработка эндорфинов

Одним из самых больших плюсов интимного контакта с партнером для беременной является дополнительная выработка гормонов счастья — эндорфинов. Вероника:

«Подобное колебание гормонов в положительном ключе всегда хорошо сказывается на развитии плода, так как женщине в положении всегда нужно искать источники дополнительного позитива в такой непростой период».

Улучшается кровообращение в малом тазу

Большинство беременных нуждаются в постоянной активности для правильного развития малыша. Секс может стать дополнительной «физкультурой», которая поможет разогнать кровь в малом тазу и простимулировать мышцы тазового дна. Главное, получите консультацию своего гинеколога — на разных сроках могут быть разные условия для интимной близости.

В чем опасность секса во время беременности

Повышенный тонус матки

Как говорит наш эксперт, на ранних и поздних сроках слишком активный секс может спровоцировать чрезмерное сокращение матки, что может привести либо к выкидышу, либо к преждевременным родам. Будьте внимательны к своему состоянию и, как мы уже предупреждали, держите связь со своим врачом, ведущим беременность.

Предлежание плаценты

Плацента может находиться очень низко в матке и в этом случае близость может грозить кровотечением с дальнейшей отслойкой. Возникает угроза и для ребенка, и для самой женщины.

Риск заражений

Если вы не состоите в браке во время беременности и тем более не имеете постоянного партнера, незащищенный секс может привести к большим проблемам. Непроверенный партнер может передать женщине опасные инфекции, которые будет трудно пролечить препаратами, которые не были бы опасны для плода, кроме того, многие инфекции смертельно опасны для развивающего организма. Не рискуйте.