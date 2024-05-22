Расстаться или вернуть партнера: как правильно поступить

Нередко после расставания появляется ощущение, будто все еще можно вернуть. Но стоит ли пытаться восстанавливать отношения или лучше двигаться дальше? На этот вопрос ответила кандидат наук, тренер, психолог, психотерапевт Елена Ян.

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Стоит ли возвращать отношения после расставания?

Да, если у вас остались чувства к партнеру. Они могут быть позитивными или негативными, ведь само их наличие говорит о том, что между вами все еще возможно. Но если между вами не осталось чувств, стоит идти дальше, а не пытаться оживить то, что уже мертво. Если отношения с человеком причиняли вам психическую и физическую боль, их тем более не стоит возвращать.

Незавершенность в отношениях

Есть несколько сценариев, по которым можно определить, что между вами осталась незавершенность. Важно понять, стоит ли продолжать встречаться с человеком или нет.

Систематическое причинение эмоциональной боли

Партнер может ранить вас своим поведением. В какой-то момент ваши эмоции берут верх, и вы прогоняете его. Через некоторое время он приходит к вам и просит простить, вы соглашаетесь и восстанавливаете отношения. Но потом этот сценарий повторяется, а вам с каждым разом становится все больнее. В таких ситуациях недовольства остаются внутри вас, вы их накапливаете и в какой-то момент «взрываетесь», а партнер уходит и возвращается вновь.

Резкое отдаление

В какой-то момент вы решаете отдалиться от партнера. Иногда этот выбор сложно объяснить, он кажется иррациональным. Часто это происходит, когда рядом с человеком вы перестаете ощущать комфорт. В этот момент в голову лезут мысли «невозможно, чтобы в паре было так спокойно и легко», «мы слишком быстро сблизились», «все слишком хорошо, должно произойти что-то плохое, лучше я отдалюсь сама» и т.д. Через некоторое время вы возвращаетесь в отношения и все идет по кругу.

Спустя определенное количество уходов и приходов партнер перестает извиняться, уже не возвращается и уходит навсегда. В перечисленных примерах можно объяснить возвращение партнера. Но важно предпринять попытки, чтобы отношения приносили радость, а систематическое расставание прекратилось. Для этого необходима совместная работа.

Что на самом деле стоит за этими сценариями

За этими сценариями кроется желание манипулировать друг-другом, устраивая «эмоциональные качели». Это признак абьюза, где один занимает позицию жертвы, а другой становится тираном. Такое поведение деструктивно, один и тот же сценарий может переноситься в новые отношения, если не работать над собой.

Эта модель может быть перенята вами от родителей или взрослых, которые играли важную роль в вашей жизни. Или, наоборот, вы на примере близких людей пытаетесь сделать так, чтобы не быть похожими на них (на отца или на мать). Но это не изменит ситуацию, потому что нужно работать с травмой.

Как выйти из деструктивного сценария

Для начала оцените ваши текущие и бывшие отношения. Повторяется ли один и тот же сценарий? Если да, то как именно?

Если после осознания этого вы понимаете, что любовь изжила себя, стоит уходить. Но если чувства есть, возвращать их нужно, только если:

Между вами есть искренняя любовь и сексуальное притяжение;

Вы оба заинтересованы в том, чтобы работать над отношениями и переходить на новый уровень в терапии. Важно проработать нездоровые сценарии, зависимость и созависимость;

Вы оба готовы выстраивать честный и открытый диалог друг с другом.

Расстаться — самый простой выход из ситуации, который свойственен людям, живущим в позиции ребенка. Подход зрелых людей — разговаривать друг с другом и выстраивать доверительные отношения.