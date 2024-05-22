Люди с тревожным типом личности чаще других мстят за сексуальную измену партнера
По данным журнала Psychoological Reports (PsyRep), тревожный тип личности тяжело переживает измену любимых и ответной реакцией на подобный сценарий чаще всего бывает месть.
Эксперты провели анализ 304 человек в возрастной группе от 18 до 70 лет на условиях конфиденциальности. При этом легендой была сексуальная измена партнера.
Итоги вывели высокую вероятность деструктивного поведения со стороны людей с тревожным типом личности. Страх быть брошенным и болезненная привязанность усилили негативную реакцию на измену. Особую сложность ситуации придает стресс, который становится своеобразным “мостом” между тревогой и местью.
Таким образом, данный психотип испытывал существенные личные страдания и стремился избегать неверного партнера.
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